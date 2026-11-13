回應《東張西望》保健品報道　標準及檢定中心：4款產品認證失效

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》昨晚（12日）報道，有商店向74歲婆婆推銷5款保健品，遊說當事人用11.6萬元購入800多樽產品，更指示她一日服用400粒膠囊。



香港標準及檢定中心今日（12日）發新聞稿稱，涉及的5款產品中，僅一款持有中心有效認證，其他認證均已過期或失效，又指如保健品被宣稱有治療功效，會被視作藥劑製品，須完成註冊才可銷售，否則屬違法。



陳婆婆一日食400粒保健品。（《東張西望》截圖）

報道指，一名74歲、無「三高」的獨居陳婆婆今年9月被保健品店店員推銷5款產品，店員聲稱有關產品可排毒、壯骨、降三高、淨肝及纖體，更稱能清理體内毒素，遊說陳婆婆以11.6萬元購入800多樽補健品。店員又指示陳婆婆一日吃400粒膠囊，婆婆服用後會感到暈眩吐瀉。

店員教陳婆婆浸水攪勻食。（《東張西望》截圖）

5款保健品中僅1款持有效認証

香港標準及檢定中心今日（13日）表示，經查核，5款產品中僅1款持有效認証及測試報告，測試僅涵蓋安全測試，其餘4產品的認証已相繼過期及失效。

中心指，相關認証僅限指定安全測試範疇，不代表容許作出任何聲稱有治療疾病的功效。根據香港《藥劑業及毒藥條例》，健康補充品如被宣稱有治療功效，會被視作藥劑製品，須完成註冊方可銷售，否則則屬違法。

中心續表示，任何不當或濫用中心認証標誌進行虛假及誤導宣傳，中心將按規則、法律及相關規定採取行動，包括撤銷認証及轉介執法部門並保留一切追究權利。中心又提醒公眾，保健品應適量服用，切勿聽信誇張銷售說詞，如懷疑受騙可向執法部門求助。