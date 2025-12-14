工展會2025｜首周日逼爆　檔主稱旺丁不旺財　豪客花3萬買保健品

第59屆工展會昨日( 13日）開幕，一連24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行。今日（14日）踏入首個周日，會場人潮洶湧，有檔主表示開鑼兩日，銷情未如理想，「旺丁不旺財」，亦有檔主將今年預期的生意額比去年的調低一成，並設法贈送更多禮品，吸引消費。



有市民就豪花3萬多元購買名貴保健品，亦有市民稱會分多日入場掃貨，購買海味、零食等。



12月14日工展會會場人潮洶湧，不少市民帶備「戰車」掃貨。（洪芷菁攝）

12月14日工展會會場人潮洶湧，不少市民帶備「戰車」掃貨。（洪芷菁攝）

不少人趁今日星期日到工展會購物，帶備「戰車」掃貨，亦有人邊買邊食，氣氛熱鬧。位於熟食區，有攤位推出20元5粒A4和牛、20元兩碗楊枝甘露、10元一件各式口味的千層蛋糕等。

+ 1

「粟米媽媽」料今次工展會「蝕少少」

人稱「粟米媽媽」、主打粟米汁的檔主周女士說，由昨日至目前的不理想、「旺丁不旺財」，「人就多，買嘢嘅人就少，經濟都係爭啲。」

就近日宏福苑大火會否減少市民購物意欲，她指市民的開心似乎少了，「以前就鍾意笑，宜家笑就少咗啲。」去年尚能回本，預計今年可能會「蝕少少，但係做開都要做」。

人稱「粟米媽媽」、主打粟米汁的檔主周女士說：「人就多，買嘢嘅人就少，經濟都係爭啲。」（洪芷菁攝）

為了吸引消費，周女士形容絞盡腦汁，想多一些不同的產品，例如以前主打果汁、粟米汁等，今年新增黑椒汁、沙爹汁、麻辣土匪汁，以配搭牛肉，惟效果有限，「始終啲人嘅荷包都係緊，佢會買少少，但係買得唔多。」她續指，店舖品牌已有16年，故有不少熟客會來光顧，亦多了內地旅客，因他們近年更多注重新鮮健康的產品。

海味檔檔主陳老闆表示，人流足夠，人們亦有一定消費力，但由於天氣陰涼，長者未必願意外出，但今日銷情仍符合預期。（洪芷菁攝）

海味檔檔主料天氣陰涼降低長者外出購物意欲

海味檔檔主陳老闆表示，人流足夠，人們亦有一定消費力，但由於天氣陰涼，長者未必願意外出，但今日銷情仍符合預期。至於宏福苑大火會否影響銷情，他稱未有想過這個問題，因工展會是一個獨特的活動，「會令到市民都有一啲喜悅嘅感覺……令到香港市民沖洗一下佢嘅記憶。」

海味檔檔主陳老闆表示會設法贈送更多禮品，吸引客人消費。（洪芷菁攝）

陳老闆表示，今日比昨日人流較多，銷情亦較理想。不過，他預計今年整體銷情未必比去年更理想，故將今年預期的生意額比去年的調低一成。他續指，會設法贈送更多禮品，吸引客人消費，例如購買1,000元以上的單品產品，贈4份禮品，包括田七片、花旗參、罐頭鮑魚及海底椰片，形容策略成功。

市民謝小姐表示，購買了許多蟲草、牛黃丸、咖啡，大約花費3萬多元。（洪芷菁攝）

花費3萬多元多蟲草、牛黃丸、咖啡

入場市民謝小姐表示，購買了許多蟲草、牛黃丸、咖啡，大約花費3萬多元。同往年比較，她表示「啱咪買囉，都差唔多，年年都買咁上下，今年多咗啲，買多兩包蟲草。」她認為今年場內氣氛亦很熱鬧，與往年差不多。

來自港島區的市民羅女士表示，花費了2,500元購買了海味、零食及酒品等。（洪芷菁攝）

冀降入場費 吸引入場次數

居於港島的市民羅女士表示，花費了2,500元購買了海味、零食及酒品等，認為價格與去年相若，而人流比往年較多。她認為如入場費可以再低一些，便利之後多次入場。例如，她計劃至少再來兩次，總消費料4,000至5,000元。