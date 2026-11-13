蔡天鳳案｜獄中信提無留意爸是否有武器　鄺港傑認曾想與弟夾口供

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑在接受其弟的律師盤問時，被揭曾寄信給其弟疑想「夾口供」。



代表第三被告鄺港智的大律師盤問時，指鄺港傑在獄中曾寫信給胞弟，提及父親在大尾篤停車場時，蔡天鳳曾想與鄺球對話，鄺港傑的信寫道：「目睹Abby已躺在中排座位地上冇知覺，頭部流咗好多血，並無留意爸有否武器，當刻已驚慌，因附近有不少車及行人…..」律師問這是否才是事實。鄺港傑指信件內容不真確，又指當時想與胞弟夾口供，並稱：「其實係庭上面先係真實，呢張紙係我嗰時用自己嘅小聰明去踱嘅。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳。（蔡天鳳IＧ）

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

稱因事出突然而感驚慌

代表鄺港智的大律師安華暉問及2023年2月21日在七人車內發生的事時，指車輛駛離獅子山隧道後，鄺港傑知後座可能發生了好戲劇性的事。鄺港傑稱：「突發性啦，唔係戲劇性。」安華暉反問，鄺雖然自稱恐慌，但仍繼續駕駛，豈不是很有戲劇性？鄺否認：「唔係呀，揸緊車直行之嘛。」安華暉續問鄺為何感到驚慌？鄺答事出突然，又謂：「正常人都會恐慌。」

安華暉再指，鄺有2個車牌，是個有經驗的司機，遇到突發事件，應知道附近有路肩可停車。鄺稱他雖然有2個車牌和有經驗，「但係我冇經驗遇呢啲事㗎嘛」

律師質疑鄺港傑未聽到骨頭碎裂的聲音

安華暉問，鄺港傑見到鄺港智在蔡上面時，是否見到其弟的手在蔡的頸上，鄺港傑指他的角度見不到胞弟的手，只見到肩膀上的位置。安華暉再問，鄺沒聽到骨頭碎裂的聲音？鄺說：「我唔知骨頭碎裂係咩聲音。」安華暉說，鄺應試過弄斷雞骨？鄺聞言問：「雞骨？」辯方沒追問。安華暉亦指，鄺港傑無法形容蔡嗌痛的聲音，鄺同意。

安華暉指在大尾篤時蔡天鳳想與鄺球對話

安華暉續指，鄺駕駛到大尾篤停車場時，鄺球已經到達。鄺同意。安華暉指，當時蔡想與鄺球對話。鄺港傑否認，又指他不清楚蔡是否因為農曆新年事件而氣鄺球，也沒聽過蔡因為鄺球介紹蔡的子女給情婦認識而生氣。

大律師安華暉(Andrew Rafell)指鄺港傑曾在獄中寫信胞弟疑想夾口供。(朱棨新攝)

鄺港傑曾在獄中寫信給弟夾口供

安華暉續指，鄺港傑在獄中曾寫信予胞弟，提及父親在大尾篤停車場，蔡天鳳在車上想與鄺球對話，信件內容：「目睹Abby已躺在中排座位地上冇知覺，頭部流咗好多血，並無留意爸有否武器，當刻已驚慌，因附近有不少車及行人」律師質疑這版本才是事實。鄺推翻信件內容，指當時與胞弟夾口供：「其實係庭上面先係真實，呢張紙係我嗰時用自己嘅小聰明去踱嘅。」

以為這個說法會令大家罪責減輕

鄺又稱，他在還押2年多期間不斷思索：「點樣可以有一個版本，令到大家個罪責可以輕啲呢，點樣可以好啲呢？」故他在1年半前曾寫信給胞弟，杜撰信件內容。鄺說，他與胞弟數次溝通後：「用我同佢嘅小聰明，以為呢個版本係好好嘅。」直至他有律師代表，並被告知此版本後，其說法被指「非常愚蠢」、「幫唔到任何嘅人」，鄺才決定在庭上講真相。

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