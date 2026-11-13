瑪麗醫院壞𨋢｜報告指醫衞局3月倡主動公布　發展局憂引揣測拒絕

瑪麗醫院「臨床大樓1」升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修。發展局昨日（12日）公布調查報告，當中披露早於今年3月底至4月初，醫衞局已向發展局提出由建築署和醫管局發新聞稿，公布升降機問題及對啟用影響等，但發展局當時擔憂沒掌握情況和解決方案下公布，或引不必要揣測，認為應先聚焦解決方案，督促相關部門盡快完成執修。



11月13日，發展局局長甯漢豪出席立法會發展事務委員會特別會議，就瑪麗醫院「臨床大樓1」安裝升降機工程的進展接受議員質詢。（直播截圖）

報告列出，今年8月中，傳媒就事件廣泛報導，發展局自4月起的數個月參與項目後，意識到問題可能涉及多個環節欠妥，而非純粹工程質素欠佳，故於9月4日主動以新聞稿初步交代事件，並要求建築署和機電署交報告。

報告也披露，瑪麗醫護去年6月起已向項目督導委員會及新大樓啟用會議匯報升降機故障；升降機交付醫管局後運作不暢順，醫衞局於去年9月至今年3月的會議中，亦曾要求建築署與安保盡快改善。

立法會發展事務委員會今早（13日）舉行特別會議商討有關事宜。選委界議員陳凱欣質疑政府早已知悉事件，「點解唔坦白同我哋講？」。她批評事件由醫護人員忍無可忍，於今年8月在網上揭發，惟當局至9月才首次正式發新聞稿，傳媒報導後僅獲少量回應，質疑政府一早知悉事件，卻延至今時今日才願完整公開事件。

甯漢豪表示，醫衞局曾向發展局表示升降機出現問題，自己作為局長當時僅知悉很多升降機出現問題，但發展局尚未了解故障的原因、有否修補方案等，考慮到當時仍在執修階段未完工，擔心會給公眾感覺為「（政府）我哋知道好多𨋢成日壞，不過唔知道原因、唔知到點處理」，認為這樣並非負責任的做法，反而會引起公眾擔心及影響公眾信心。因此，當時決定先找出問題，及後才公布，未有在醫管局向發展局提出問題時便公布事件。她強調，「我哋無話要隱瞞住呢件事，只係幾時作出更全面嘅公布的考慮」。