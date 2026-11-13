BIGBANG演唱會帶旺啟德一帶人流　食肆負責人料生意額較平日高30%

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會，帶動附近商場和餐廳旺丁旺財，不少餐廳都延長營業時間。有食肆負責人預計演唱會期間，生意額會較平日高，料最高多三成。



受演唱會帶動，啟德附近的商場和餐廳聚集不少人流（張智浩攝）

日式餐廳「居食屋和民」負責人Sendoh指，今日商場的人流和餐廳生意有明顯提升，食客大多以看演唱會的內地年輕女士為主。他指，留意到韓國藝人所舉辦的演唱會所帶動的人流會較其他演唱會多，例如今年初啟德主場館舉辦韓國女團BLACKPINK演唱會期間，當時該店生意額大幅提高了近五成，今次BIGBANG演唱會帶動的人流，相信其餐廳亦可受惠，預計生意額會較平日多兩至三成。

Sendoh又指，演唱會期間餐廳營業時間會由晚上9時半延長至11時，希望散場時仍可為食客提供服務。同時，該店亦有參與啟德體育園的票尾優惠計畫，顧客今個月10日至20日，光顧時出示BIGBANG演唱會的門票，消費滿350元即可減50元，冀藉「票尾經濟」可帶來生意增長。

日式餐廳「居食屋和民」負責人Sendoh預計，BIGBANG演唱會期間餐廳的生意額會較平日多兩至三成。（張智浩攝）

受演唱會帶動，啟德附近的商場和餐廳聚集不少人流，有部份餐廳在演唱會開騷前都人頭湧湧，當中位於啟德零售館1的美食廣場張貼告示，指將延長營業時間至晚上11時半。

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（梁鵬威攝）