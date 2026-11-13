BIGBANG演唱會︱深水埗電器舖妙手回春　救活封塵10年「皇冠燈」

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。演唱會中，揮動應援手燈是粉絲必備動作，深水埗一間電器維修舖早前為BIGBANG粉絲（又稱「VIP」）維修應援手燈開關掣，令十多年前出售的手燈重新亮起。店舖在粉絲圈內成名，一傳十，一傳百，吸引數十名「VIP」前來維修手燈，至今已維修約40支手燈。



電器維修舖負責人蕭先生指，店舖至今開業近20年，一直都是進行電腦及家電維修，沒料一次機緣巧合下，加上粉絲力量及社交平台宣傳，成功開拓新業務。



上週高峰期有大量手燈等待維修，店主為了讓粉絲盡快取回手燈，於社交平台Threads發文提醒粉絲及早寄運或帶到店內，待零件運到時盡快維修。（黃煦緻攝）

店舖主打維修電器電腦 因「重生」手燈而聲名大噪

蕭生指，上月月中有「粉絲」帶同一支BIGBANG應援手燈前來，指手燈的燈壞了。更換零件後手燈重獲「新生」成功亮起。

該電器維修舖店位置深水埗，至今開業近20年，一直都是進行電腦及家電維修。（黃煦緻攝）

蕭先生當時不以為意，亦不知道是韓國天團BIGBANG的應援手燈。後來，店舖經粉絲圈內流傳，加上臨近香港站演唱會，越來越多人要用該款手燈，店舖聲名大噪，至今已維修約40支手燈，每支收費280元。

電器維修舖經粉絲圈內流傳，加上臨近演唱會，店舖聲名大噪，至今已維修約40支手燈，每支收費280元。（黃煦緻攝）

蕭生為了讓粉絲在演唱會前取得有故障的手燈，遂於社交平台Threads發文，提醒粉絲及早寄運或帶同手燈到店內，待零件運到時盡快維修。他說上星期是高峰，大量手燈等待維修，只要有零件，最快20至30分鐘就可維修完成；但若是「奇難雜症」，就需要多花時間研究。為了讓粉絲能及時拿回手燈看演唱會，維修師傅連日開工，昨日（12日）晚上甚至需要加班至晚上9時，現時已完成維修大部分手燈。

眾多手燈中，有一支是今次20週年演唱會出售的最新款。蕭生指該名客人昨日（12日）晚上8時臨時趕到，指一開箱便發現無法開燈。經師傅搶修後，今日（13日）完成維修，客人收工後便會前來取回手燈，今晚入場看演唱會。

而其他手燈都存放了一定時間，蕭生說：「都唔知原來咁多Fans都攞住支壞手燈，10幾年，壞咗10幾年。佢哋話有紀念價值，有得整就好，大家都有呢個心態。」隨著愈來愈多團體在香港開演唱會，蕭生期望生意會更好。