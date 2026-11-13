BIGBANG演唱會開騷　啟德人山人海　惠州粉絲硬食黃牛價仍感幸福

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。下午約四時，至少有數百粉絲抵達啟德體育園，入場搶購周邊紀念品和應援物，現場亦有多處BIGBANG打卡熱點，粉絲忙着不停拍照。



其中有兩位惠州粉絲合共花6,500元人民幣（折合約8000港元）黃牛價，購得原價每張2,099元的門票入場，又即場花了約400多元搶購應援棒等周邊產品。兩人笑說自小學時期已追捧BIGBANG，至今愛足20年，今次闊別多年再與偶像見面，即使門票買貴近一倍仍感覺「很幸福」，更形容「來的路上風都是甜的」。



韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（梁鵬威攝）

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（梁鵬威攝）

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（梁鵬威攝）

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韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站今日（13日）起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。下午約4時，至少有數百粉絲入場搶購周邊紀念品和應援物。

惠州粉絲愛足BIGBANG20年 硬食黃牛價仍覺幸福：來的路上風都是甜的

其中來自惠州的小方和小嚴今日約一時已到現場排隊買週邊，花了約400多港幣購應援棒等。她們自小學時期開始認識韓國文化，當時認為Bigbang幾位成員唱歌好聽又帥氣，就開始喜歡Bigbang，至今已成為了「VIP」（Bigbang粉絲名稱）近20年。

來自惠州的小方（左） 和小嚴（右）在二手門票網站共花了6500人民幣，買了兩張原價港幣2099、位置靠後的門票。（梁鵬威攝）

2016年BIGBANG在香港舉行10周年演唱會，小方和小嚴亦曾來港觀賞偶像演出，但今次搶不到正價門票，兩人在二手門票網站共花了6,500人民幣（折合約8,000港元），買了兩張原價每張2099元、位置較後的門票。雖然花費貴近一倍，但闊別10年再與偶像見面，小方形容是「難以想像的開心」，更說：「很幸福，來的路上風都是甜的」。

兩人因明天還要上班，未有打算留港居住，看完演唱會後會經新皇崗口岸即晚過關回內地。

梅州粉絲洪小姐10年前亦來過香港睇Bigbang演唱會，今次相隔10年再見偶像，形容現時心情很激動。（梁鵬威攝）

梅州粉絲期待與偶像見面心情激動 冀再搶購尾場門票

另一位經過悉心打扮的梅州粉絲洪小姐，10年前亦來過香港睇BIGBANG演唱會，她表示今次非常幸運，能以正價1,899元購得位於舞台側面的門票，又形容現時心情很激動，「因為已經等他們很久」。

洪小姐表示，今晚看完演唱會後會到深圳暫住幾天，目前打算在二手門票平台購買BIGBANG演唱會下周二（17日）的尾場門票，若成功買到手會再次來港，屆時會再考慮留港逼留數日。

洪先生今天有帶10年前買的10周年應援棒，並身穿10周年紀念T-shirt。（梁鵬威攝）

港歌迷穿BIGBANG成軍10周年T恤捧場

香港歌迷洪先生自2014年開始成為「VIP」，BIGBANG在啟德郵輪碼頭舉行10周年巡演時，他亦有捧場，闊別近10年，他今次亦有帶當年買的10周年應援棒、身穿10周年紀念T恤再見偶像一面。

洪先生上月初更遠赴台北觀看BIGBANG台北站，他形容當刻感覺開心又感動，因為「聽返啲歌，啲回憶返曬嚟」。