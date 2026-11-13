BIGBANG演唱會｜啟德體育園另闢隊伍賣皇冠燈　樂迷料$2000掃周邊

撰文：石國威
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韓國天團BIGBANG今日（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，場內官方周邊商品攤位設於東營，吸引大量粉絲通宵排隊等候購買。至今早11時開始安檢前，已有數百名粉絲在園區排隊等候購買官方紀念品，現場人流管理及分流安排理想，樂迷均有序排隊選購心儀商品。
BIGBANG標誌性皇冠燈（Crown Light Stick）為經典應援周邊，為便利粉絲選購心儀紀念品，啟德體育園與主辦單位溝通協調後，特別優化現場安排，將商品展示區、付款區及取貨區分隔，並將手燈獨立分流出另一條隊伍處理，與購買所有周邊商品的觀眾分開，以提升效率及疏導人流。

BIGBANG於2026年11月13日起在啟德主場館舉行4場演唱會，場內官方周邊商品攤位設於東營，今早11時開始安檢。
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BIGBANG香港演唱會｜啟德體育園呼籲有意購買官方紀念品的人士預留充足時間，提早進場並預先選定心儀商品。

官方周邊商品售賣處設於啟德體育園東營

BIGBANG今日起於啟德主場館舉行四場BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG演唱會。場內官方周邊商品售賣處設於啟德體育園東營。

體育園：提早進場以便更順利完成購物流程

體育園今日呼籲有意購買官方紀念品的人士預留充足時間，提早進場並預先選定心儀商品，以便更順利完成購物流程；同時，請因應天氣情況做好防曬或防雨措施，並可隨身攜帶縮骨遮等雨具。

體育園指，今早11時開始安檢前已有數百名粉絲在園區排隊等候購買官方紀念品，現場人流管理及分流安排理想，樂迷均有序排隊選購心儀商品，整體秩序良好，流程暢順。

BIGBANG香港演唱會｜啟德體育園呼籲有意購買官方紀念品的人士預留充足時間，提早進場並預先選定心儀商品。
BIGBANG標誌性皇冠燈（白色燈）為經典應援周邊，為便利粉絲選購心儀紀念品，啟德體育園與主辦單位溝通協調後，特別優化現場安排。

為便利粉絲選購心儀紀念品，體育園與主辦單位溝通協調後，特別優化現場安排。周邊商品售賣處工作人員表示，已將商品展示區、付款區及取貨區分隔，並將手燈獨立分流出另一條隊伍處理，與購買所有周邊商品的觀眾分開，以提升效率及疏導人流。

有粉絲表示，對現場安排感到滿意。陳小姐及孔小姐今早約6時已到場排隊，每人消費約2,000元。她們認為現場秩序不俗，亦感覺主辦單位吸收了台灣場的經驗，令購物安排更為順暢。兩人完成購物後，計劃先到附近用膳及逛街，稍後再返回啟德主場館欣賞演出。

另一組樂迷張小姐則於今早約9時到場，每人消費約2,000至3,000元。她們表示，整個購物過程約需3小時，與原先預期相若，對現場秩序及安排感到滿意。雖然排隊期間天氣較為炎熱，但整體購物體驗符合預期，完成選購後亦打算在附近逛逛。

BIGBANG樂迷張小姐11月13日早上約9時到場，料連同朋友每人消費約2,000至3,000元。

啟德體育園園區經理陳樂熙今晨到場視察環境及運作情況後表示，園區及主辦方均有安排顧客服務員在場，協助樂迷了解商品資訊及選購心儀商品。他感謝樂迷配合現場安排，有序排隊及選購，令整體流程順暢。

大約30人正在通宵排隊，秩序良好。（李家傑攝）
韓國天團BIGBANG今日起在啟德主場館舉行4場演唱會。（啟德體育園提供）
場地地圖。（啟德體育園提供）
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