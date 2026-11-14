建管條例修訂｜授權票未設上限　麥美娟稱大多反映實際操作有困難

《建築物管理條例》早前完成公眾諮詢，曾建議業主大會設立每人可持有俗稱授權票的上限，最終改為「持續研究」。民政及青年事務局局長麥美娟出席商台節目《政經星期六》表示，諮詢期間大多數反映建議有實際操作困難。她又指，政府正研究透過電子授權，為授權票設上限，政府將於明年年底前推出先導計劃，首階段在大型屋苑及單幢樓宇等試行。



民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片)

《建築物管理條例》諮詢期早前完結，麥美娟表示，接獲很多來自法團、物管業界的意見，整體認同當局的修例方向，不過當中，過半意見認為建議有實際操作困難，難辨識提交授權書次序。她解釋，業主大會投票時會將全部票放入票箱，若點票時發現有人獲超出數量的授權票，將難以分辨哪些是較早授權、可以計算的授權票，餘下的授權票亦不能不理會，否則會影響業主參與。

研究電子平台處理授權票 明年底推先導計劃

她表示，政府正研究透過電子授權，為授權票設上限。政府將於明年年底前推出先導計劃，試行以電子平台處理授權票，首階段在大型屋苑及單幢樓宇等試行。

修例建議大維修工程的業主大會法定出席人數維持在業主人數的一成，麥美娟認為，不少意見反映，如果法定人數進一步提高，擔心難以召開會議，但修例設有三級制親身投票門檻，希望若工程攤分費用越高，能鼓勵更多業主參與表決，更主動參與樓宇管理，提高投入度和參與度。

日後業主大會召開前一周須設工程簡介會

修例又提出，業主大會召開前7天，要召開工程簡介會，她表示，屆時必須有招標結果和分析，令業主更清楚工程的影響，鼓勵參與日後的業主大會，如果沒有召開簡介會，便不能就工程表決。

麥美娟又說，應用科技一定是趨勢和方向，會研究委任文書、儲存文件，投票及開會平台等。她續指，由於涉及許多業主資料，亦要確保使用平台投票時，使用者屬真正業主，而非「被投票」，另外，也須顧及部份業主年紀較大，使用科技會否有困難。