圍標｜限授權票建議暫緩　 麥美娟：措施須落到地　將研電子授權

大埔宏福苑火災揭示了大廈管理的漏洞。政府日前提出《建築物管理條例》修訂方案，但諮詢文件中部分修改授權票制度的建議，包括每人持有授權票上限，經諮詢後暫不推展。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（7日）指，諮詢時收到有意見反映措施難以落實，政府對此表示理解。她強調，建管條例修訂不單需要協助業主，所推行的措施更要「落到地」，政府會持續研究上限安排，並會研究開放電子授權安排，以解決業界及法團的憂慮和實際困難。



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限授權票建議 諮詢後變「再研究」

民青局今年2月提出修訂建管條例，8月展開為期一個月的公眾諮詢。局方日前向立法會民政及文化體育事務委員會提交修訂方案，諮詢文件中部分修改授權票制度的建議，包括每人持有授權票上限、限制授權代表等，經諮詢後暫不推展。

重點在於防止授權票被濫用及偽造

麥美娟表示，立法會及物管業界均認為，無論推行什麼措施，重點都在於防止授權票被濫用及偽造。她又提到，諮詢期間有意見反映，設定20張授權票的上限會帶來執行困難，例如多出的授權票應以提交時間，抑或簽署日期來界定先後，認為實際操作上確有難度，當局對此表示理解。至於限制授權人士身份，諮詢期間亦有人反映操作上存在困難。

民政及青年事務局局長麥美娟出席發言。（立法會直播）

研開放電子授權 強調修訂措施要「落到地」

麥美娟指，當局會研究開放電子授權，以解決業界及法團的憂慮和實際困難。她強調，政府會持續研究有關授權票的安排，並作出優化。與此同時，當局亦會加強核實工作，確保授權票不會被濫用及偽造，不會引起另一輪爭議。她強調，建管條例修訂不單需要協助業主，所推行的措施更要「落到地」。

屯門怡樂花園早前與負責宏福苑工程的承建商宏業解除合約。被問到有怡樂花園的業主擔心，若宏業清盤，業主獲賠償的次序會較後，政府會否介入處理，麥美娟指，執法部門已採取執法行動。對於不法分子滲透大維修工程，破壞業主權益，當局絕不容忍，亦會果斷執法。她稱，民政署設有大廈管理小組，區議會轄下亦有大廈管理工作小組，冀從地區力量維護業主權益。