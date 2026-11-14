M+取消放映台導演侯孝賢作品《童年往事》　稱未獲電檢處批出許可

西九M+博物館原定本月22日及12月12日，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的電影作品《童年往事》，M+官方網站周五（13日）公布，因「技術問題」取消所有場次。M+今日（14日）回覆《香港01》查詢指，因未獲電影、報刊及物品管理辦事處批出許可而需要取消，並就事件致歉，持票人士將獲通知安排退款。



西九M+博物館原定本月22日及12月，放映兩場台灣導演侯孝賢在1985年的作品《童年往事》，惟M+在網站公布，因「技術問題」取消所有場次。

M+由本月21日至下月18日舉行「追光逐影：李屏賓的攝影藝術」活動，並精選台灣攝影師李屏賓參與的10部電影放映，侯孝賢作品《童年往事》排列首位。惟M+在網站公布，《童年往事》全部放映場次已取消。

翻查節目表，只有《童年往事》被取消放映，另外9套作品不受影響，當中包括同由侯孝賢的《刺客聶隱娘》和《海上花》。M+另一項活動「鈎沉與遺珠」，以35毫米菲林格式放映侯孝賢的《珈琲時光》，兩個場次目前仍有售。

侯孝賢（視覺中國）

《童年往事》取材自候孝賢成長故事 1986年曾在港上映

《童年往事》取材自侯孝賢自身的成長故事，講述主角阿孝隨父親舉家由中國內地遷居台灣，其在高雄鳳山的成長故事。電影是侯孝賢的半自傳作品，並由李屏賓掌鏡。翻查資料，《童年往事》早於1986年曾在香港上映，當時票房錄得約76萬元。