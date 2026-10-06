西九高層人工高如何節流？馮程淑儀：已「肥下瘦上」再減請唔到人

西九文化區管理局公布，2025/26財年赤字達9.98億元，按年升30%，當中員工開支按年增6,700萬至6.38億元。管理局行政總裁馮程淑儀指，管理局「每一年都節緊流」，但始終有限度，「再減（人工）請唔到人」，稱現時是「肥下瘦上」，高層已凍薪多年。



去年故宮博物館古埃及文明大展爆紅，帶來動整體零售收入按年增加超過一倍。馮程淑儀指，故宮博物館明年會有三個「大展覽」，有信心會受歡迎，但坦言要到古埃及文明大展的程度是「可遇不可求」。



西九文化區M+博物館。（資料圖片）

政府今日向立法會提交文件披露，西九文化區2025/26 基本收入為8.56億元；營運開支按年升13%至18.54億元，當中員工開支佔6.38億，較去年5.71億增加6,700萬，升幅超過一成。

馮程淑儀：高層已凍薪多年 僅底層有加薪「肥下瘦上」

社會近日關注M+及故宮兩間博物館共7名高級行政人員薪酬總開支超過2,000萬元。管理局行政總裁馮程淑儀指，自她上任後，管理局「每一年都節緊流」，但始終有限度，強調其他地方的陸續興建文藝設施，競爭激烈下「再減（人工）請唔到人」，須保持競爭力，「如果唔係靠熱情唔捱得幾耐」。她又稱，每年薪金加幅都好少，每次都是「肥下瘦上」，僅底層有加薪，而高層已凍薪多年。

馮程淑儀又指，西九一路有擴充規模，有不同新設施將陸續開放，無可避免要增聘人手。她又指，管理局已好節制，「唔想再開咁多位」，每年只增設十多至二十個常設職位；24/25年度有875人，上年度則未到900人。

西九文化區香港故宮博物館。（資料圖片）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」特別展覽。（資料圖片/主辦方提供）

埃及展爆紅「可遇不可求」 賣周邊收$3400萬 未來策展續售主題文創

去年西九營運收入按年增加19%至7.68億元，管理局指主要由於展覽和表演藝術節目甚受歡迎，又提到故宮博物館古埃及文明大展爆紅，帶來動整體零售收入按年增加超過一倍。馮程淑儀透露，該展覽周邊帶來3,400萬元收入，單賣盲盒就超過1,000萬。她指，會借鑑今次成功經驗，日後策展時，都希望售賣主題文創產品。

故宮5周年將有三個大型展覽

談到有否信心複製成功經驗，她坦言要達到古埃及文明大展的程度是「可遇不可求」，但故宮博物館踏入五周年，將有三個大型主題展覽，她指詳情稍後公布，但有信心有足夠吸引力，即使單一展覽未必能像埃及展帶來67萬訪客，「但加埋一定有」。

被問到會否考慮加票價，她提到故宮門票僅70元很便宜，但不是「永恆」，「唔會今天話加定唔加」，管理局會考慮相關成本、市民負擔能力、社會觀感等，適時檢討。

至於西九2B區住宅項目預計明年上半年招標，馮程淑儀指，整個項目面積12.9萬平方米，當中10.8萬為住宅，按發展參數最多可見1,900伙，惟正考慮調低，以興建更多三房、四房大單位，又認為項目地段吸引，有信心明年招標會受歡迎。至於餘下 2.1萬平方米為位於地下及一樓的零售、餐飲設施；發展商並須為政府興建地庫設施。