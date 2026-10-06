西九文化區赤字增三成至9.98億　料住宅寫字樓收入可緩現金流壓力

西九文化區財赤繼續擴大。政府向立法會提交文件披露，西九文化區2025/26財年赤字達9.98億元，按年升30%；基本收入按年微跌1.7%，由8.71億元減少至8.56億元。西九文化區管理局指，管理局營運收入有增加，但因利息收入減少，令基本收入錄得跌幅，管理局整體成本回收率亦由37%升至40%。至於營運開支則按年升13%，管理局解釋，主要因須為即將開幕的西九演藝中心做前期準備，應付擴大的業務範圍和持續增加的訪客人數，又強調西九的規模不斷擴大，開支無可避免會增加。



政府前年批准有條件放寬西九「加強財務安排」，容許出售西九17萬平方米住宅物業，管理局預測2024/25 至2026/27 三個財政年度的總營運赤字，將能控制於政府所訂定的上限之内，但對於明年最終收入錄得正數還是負數，暫時未有預測。



西九文化區香港故宮博物館。（資料圖片）

政府今日（6日）向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，交代西九文化區發展進度。2025年，有超過1,700 萬人次訪客到訪西九，較2024年的1,500 萬人次增逾一成，其中M+博物館訪客數量按年升10萬至270萬人次；香港故宮文化博物館升35萬至125萬人次。

至於財務，管理局稱過去一年聚焦拓展收入下，帶動主要財務指標顯著改善。管理局未計利息，營運收入按年增加19%至7.68億元，主要由於展覽和表演藝術節目甚受歡迎，增加門票收入，特別展覽「古埃及文明大展—埃及博物館珍藏」的文創商品需求強勁，帶來動整體零售收入按年增加超過一倍。

至於計及利息，基本營運收入為8.56億元，與去年8.71億相若，管理局指利息收入按年由2.26 億元減至8,800萬元，抵消了營運收入的增長。

至於上年度營運開支為18.54億元，按年升13%。管理局解釋，上升主要由於須為即將開幕的西九演藝中心做前期準備，應付擴大的業務範圍和持續增加的訪客人數，並需要提升設施管理和數碼科技應用。綜合計算，西九管理局2025/26 財政年度未計折舊、攤銷和融資成本的基本營運赤字為9.98億港元。

西九文化區香港故宮博物館。（資料圖片）

管理局又指，各主要業務單位上年度成本回收率都有所提升，故宮博物館由44%升至56%；M+由 44%上升至 47%，而西九表演藝術處則由 30%上升至37%，反映展覽、節目及相關商業活動收入增加所帶來的正面影響。撇除利息收入後，管理局整體成本回收率由37%上升至40%。

政府於2024年7月批准有條件放寬西九「加強財務安排」，容許管理局出售區內的住宅物業。管理局指，預計明年上半年會招標，加上明年落成的藝術廣場大樓帶來的租金收入，以及未來毗鄰高鐵西九龍站的酒店、商業及文創綜合發展項目，將可緩解中短期現金流壓力，並預期未來收入可明顯改善。

西九文化區M+博物館。（資料圖片）