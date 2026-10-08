西九演藝中心將於明年夏季開幕　香港芭蕾舞團明年4月進駐

西九演藝與香港芭蕾舞團今（8日）簽署合作備忘錄，芭蕾舞團將於明年4月進駐西九演藝中心，西九文化區管理局並公布西九演藝中心將於明年夏季開幕，而港芭進駐後的首個全新原創製作《李小龍：香港傳奇》，將在這個新場館成世界首演。行政總裁馮程淑儀指，西九文化區的願景是孕育人才、提升行業水平。



西九演藝中心預計於2027年正式投入運作，圖為落成預想圖。（西九演藝Facebook）

根據合作備忘錄，雙方將建立長遠合作框架，涵蓋藝術創作及演出、委約及聯合製作、新作研發、國際巡演、藝術家交流、人才培育、教育及社區參與、觀眾拓展及國際文化交流等範疇。

香港芭蕾舞團將定期於中心呈獻其年度旗艦節目及多元藝術活動。舞團於中心開幕首個年度（2027/2028），將呈獻約10個星期的演出，當中包括已於早前公布、在2027年9月至10月期間上演的大型原創舞劇《李小龍：香港傳奇》世界首演，作為中心開幕的其中一個重點節目之。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（董素琛攝）

另外，西九文化區管理局指，西九藝術中心將於明年下季開幕，並公布其開幕精選節目，冀成為亞洲劇場樞紐。中心將於2027年9月至10月演出《李小龍；香港傳奇》；2028年春季演出《大狀王》，為首部由西九演藝委約創作、與香港話劇團聯合主辦及製作的音樂劇作品。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，西九文化區的願景不止於提供世界級文化基建，更是孕育人才、提升行業水平，推動創新平台。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民指，希望透過開幕節目，將西九演藝中心塑造成培育隱藏的國際藝術中心。