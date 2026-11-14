BIGBANG演唱會｜亞運首金沈曉榆入場：音樂是陪伴自己的重要力量

韓國天團「BIGBANG」正於啟德主場館舉行演唱會，剛於亞運武術女子長拳勇奪金牌的沈曉榆（Lydia），今日（14日）也有入場。除了亞運金牌外，她最為人熟知的是其韓團「EXO」歌迷的身份，不但與偶像有金牌約定，其追星事蹟更吸引了韓國三大電視台之一的SBS採訪。



她表示，面對長期高強度的專業訓練，音樂一直是陪伴自己紓解壓力、放鬆心情的重要力量。今晚能夠近距離感受「BIGBANG」震撼的歌聲與舞台魅力，以及與全場歌迷一同投入這期待已久的音樂盛宴，令她感到非常難忘。



正於啟德主場館舉行演唱會，沈曉榆今日也有入場。（啟德體育園圖片）

正於啟德主場館舉行演唱會，沈曉榆今日也有入場。（啟德體育園圖片）

BIGBANG正於啟德主場館舉行演唱會，沈曉榆今日也有入場。（啟德體育園圖片）

沈曉榆在今年夏天的亞運為港隊勇奪第一金。除了金牌外，她的追星事蹟亦為人津津樂道。身為韓國男團「EXO」13年忠粉的她，奪金後隨即於社交平台發布今年7月參與簽售會的影片，透露自己成功兌現了與偶像「EXO」的金牌約定。

當時她向「EXO」成員Kai展示自己練習武術的照片，Kai問：「如果我做《Crown》這首歌的『皇冠』手勢，妳能拿冠軍嗎？」她當時害羞回答：「I'll try my best（我會盡力而為）！」Kai隨即做出皇冠動作為她打氣。成功於勇奪金牌後，她發布影片，表示：「I kept my promise.（我兌現承諾了。）」

Kai問：「如果我做《Crown》這首歌的『皇冠』手勢，妳能拿冠軍嗎？」沈曉榆當時害羞回答：「I'll try my best（我會盡力而為）！」（IG@lydia_sham）

沈曉榆的熱血故事隨即紅遍韓國及EXO粉絲之間，電視台SBS更派出記者獨家採訪。影片發布前，她於社交平台興奮發文：「太難以想像我韓國都要上電視啦😭😭😭好瘋狂 究竟我係咪發緊夢🤯SBS 訪問係真係癲🥹直接錄想講啲咩俾EXO都好瘋狂！解鎖第一次韓文interview…嚇死我🤧我要暈低啦😭😭😭追星追到無憾了！」

沈曉榆的熱血故事隨即紅遍韓國及EXO粉絲之間，電視台SBS更派出記者獨家採訪。（YouTube@ SBS 뉴스）

雖然現時在港舉行演唱會的是另一韓團「BIGBANG」，不過沈曉榆也有入場。她表示，面對長期高強度的專業訓練，音樂一直是陪伴自己紓解壓力、放鬆心情的重要力量。她亦讚賞啟德體育園的服務，包括設多個行李寄存地點。事實上，體育園分別於啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外、及啟德主場館跨境巴士上落客區提供行李寄存服務，部分地點更支援自助掃碼辦理。

沈曉榆讚賞啟德體育園的服務，包括設多個行李寄存地點。（啟德體育園圖片）