亞運首金沈曉榆獲EXO應援隔空報喜　私下大膽穿搭展火辣身材

在2026年愛知名古屋亞運會武術女子長拳項目中，代表香港出戰的沈曉榆（Lydia）於周一（21日）憑著無懈可擊的表現，以9.713的高分勇奪金牌。這不僅是港隊在今屆亞運會的首面金牌，更一舉打破了武術港隊時隔16年未能在該項目登頂的紀錄。

沈曉榆（Lydia）奪得港隊在今屆亞運會的首面金牌。（IG@lydia_sham）

沈曉榆獲偶像Kai應援遠程「報喜」

沈曉榆在奪冠後在社交平台分享了一段令人無比羨慕的短片，透露自己是韓國頂流男團EXO的13年忠實粉絲。今年7月，她特別飛往海外參加偶像簽售會，當時成員Kai得知她是武術運動員後，特地做出《Crown》的招牌皇冠手勢為她打氣，並笑問：「如果我做出這個手勢，妳能拿冠軍嗎？」Lydia當下承諾：「I'll try my best!」如今一戰成名，她第一時間戴上金牌向偶像報喜，被網民封為「最強追星天花板」。

沈曉榆奪亞運第一金。（趙子晉攝）

沈曉榆透露自己是韓國頂流男團EXO的13年忠實粉絲。（IG@lydia_sham）

沈曉榆私下穿搭性感大膽

隨著奪冠後人氣急升，Lydia的私生活亦隨即被網民「大起底」。賽場上穿著規整武術服的她，私底下的服裝風格相當性感大膽，更是毫不吝嗇展現性感火辣的極品身材。平日外出時，她偏愛穿著剪裁貼身的吊帶低胸小背心或露背短上衣，性感指數直線飆升。

沈曉榆私下穿搭性感大膽。（IG@lydia_sham）

沈曉榆私下穿搭性感大膽。（IG@lydia_sham）

極品身材睇到網民血脈沸騰

在一張度假照中，她身穿粉紫色的閃粉比基尼，下身搭配同色系貼身短裙，在泳池旁手握排球露出甜美笑容。比基尼的極窄剪裁將其豐滿上圍與完美胸型展露無遺，纖細水蛇腰與腹肌線條更是讓人目不轉睛。Lydia兼具顏值、世界級武術實力與絕頂身材，在網絡上引不少網民大讚：「呢啲先係真正嘅健美女神」、「賽場同私下反差萌極大」、「睇到血脈沸騰」。

沈曉榆私下穿搭性感大膽。（IG@lydia_sham）

沈曉榆私下穿搭性感大膽。（IG@lydia_sham）

沈曉榆私下穿搭性感大膽。（IG@lydia_sham）