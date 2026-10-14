亞運首金得主沈曉榆與EXO互動爆紅　謙稱「唔夠靚」無意轉戰女團

新城知訊台節目《OKKOL》今集邀請到今屆愛知名古屋亞運會武術女子長拳項目金牌得主、為香港摘下本屆首面金牌的沈曉榆（Lydia），分享日常訓練的辛酸、學業規劃，以及其追K-pop的日常。對於會否想轉戰幕前，沈曉榆表示現階段仍以武術及學業為重，但對未來的幕前演出會持開放態度。

新城知訊台節目《OKKOL》今集邀請到愛知名古屋亞運會武術女子長拳項目金牌得主沈曉榆。（公關提供）

沈曉榆是EXO資深老粉

沈曉榆除了武術造詣深厚外，早前亦因在偶像EXO活動上熱舞及在簽售會與成員Kai許下「金牌約定」而登上韓國新聞受到廣泛關注。身為韓國男團EXO13年資深粉絲的她，坦言自己平時會透過看影片自學K-pop舞蹈。她更透露，當時為了在演唱會上向偶像展示舞藝，足足苦練了數天：「難得有機會在偶像面前跳舞，所以一定要準備好！」

沈曉榆在節目上分享日常訓練的辛酸、學業規劃，以及其追K-pop的日常。（公關提供）

謙稱「唔夠靚」且身份敏感

被主持問及會否考慮轉戰韓國娛樂圈或加入女團，沈曉榆笑稱自己「唔夠靚、唔夠有才華、唔識唱歌」，並直言：「嗰邊唔缺靚女，而且作為幫香港攞到亞運金牌嘅運動員，身份上可能都有啲敏感。」她補充表示，現階段仍會以武術及學業為重，但對未來的幕前演出嘗試持開放態度。

（左起）主持4Lum、主持T.Max、沈曉榆、主持司徒夾帶。（公關提供）

比賽前透過「深呼吸」進入狀態

談及比賽前的備戰狀態，沈曉榆透露自己在上場前不會像其他選手般戴耳機聽歌，而是透過「深呼吸」放空自己進入集中狀態。她解釋：「我哋唔需要太興奮，太興奮反而會令動作唔穩。比賽前我會盡量放空，透過深呼吸將氣沉落去，控制心率，令自己喺緊張嘅環境下更加專注。」

沈曉榆謙稱「唔夠靚」無意轉戰女團。（公關提供）

自爆對物理治療有濃厚興趣

現時於香港理工大學修讀物理治療學系的沈曉榆透露，自己曾遭遇十字韌帶斷裂的大傷，因此在康復過程中對物理治療產生濃厚興趣。談到未來武術生涯的目標，已站上亞運最高頒獎台的她表示，雖然已到達頂點，但依然可以「自己贏自己」，希望能在技術層面上繼續突破，拉開與對手的距離。