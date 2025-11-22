維港泳｜泳總：實際參賽人數歷年最多　希望未來增參加名額至1萬

維港泳今日（22日）舉行，約4,000名健兒由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，游至尖沙咀星光大道。獲得競賽組男子組冠軍的洗展霆，形容今早水流較以往平靜，是「我游過咁多年以來係最風平浪靜」。另外，獲得競賽組女子組冠軍的聶芷彥，對於何詩蓓取得第二名亦表示：「今日好開心可以同佢一齊比賽，係一個好特別嘅比賽。」



中國香港游泳總會會長王敏超表示，實際參加人數至少約3,700人，待最終點算人數後，相信比以往多年，希望未來可增參加名額至1萬人，但需考慮救生員數量及海上時間安排。另外，今屆僅有一名選手因身體不適需由船接載上岸。



洗展霆稱約300米後未能用全力 須時刻瞄準終點游

第八次參賽、獲得競賽組男子組冠軍的洗展霆，以17分48秒60完成賽事。他表示，今日表現尚有改善空間，自開始200至300米後，未能全程用盡全力，並需時刻確保自己瞄準終點方向，笑稱「唔係我一陣間全力游咗去紅磡就麻煩。」

他指出，今次賽道浮標比以往多，有助選手跟隨路線，但因自己有一段時間沒有游泳，表現未如理想，希望下年能夠全力以赴。

他形容今早水流較以往平靜，是「我游過咁多年以來係最風平浪靜」，並提到以往賽事中段水流通常較急。水質方面，他認為與往年相若，未對身體造成不適。

聶芷彥稱曾偏離泳線 「差唔多一分鐘都係嗰個位」

參賽約5至6次、獲得競賽組女子組冠軍的聶芷彥，以19分18秒83完成賽事。她表示在游泳過程中曾偏離泳線，最後衝向終點約200至300米時，感覺「差唔多一分鐘都係嗰個位」。

對於何詩蓓取得第二名，她表示自己僅專注於個人表現，並提到自己在游海方面經驗較豐富。她亦表示：「今日都非常開心，平時我同佢嘅項目唔同，所以同佢同場嘅機會都係好少，今日好開心可以同佢一齊比賽，係一個好特別嘅比賽。」

荷蘭游泳選手 Arno Kamminga，曾在2020年東京奧運會蛙泳比賽中奪得兩面銀牌，今次首次參加渡海泳，形容心情緊張，並表示：「It was hard, definitely something else I’m used to.」（這很難，絕對是我以前從未經歷過的事情。）但他也樂在其中。他在游泳期間不忘欣賞周圍的風景和高樓大廈，並表示有意明年再次參加。

對於海水狀況，他提到需要適應比泳池更冷的水溫，未能判斷水質是否乾淨，但亦不太在意。他強調：「it’s more about having fun than going for the podium or going for a good place.」（重要的是享受比賽，而不是追求上頒獎台或名次。）

12歲泳手稱獲家人鼓勵參賽 雖擔心自己被浪衝走

12歲的郭小朋友表示，雖然家人擔心他會被浪衝走，但仍鼓勵他參賽。他下年會繼續參加，希望挑戰自己及嘗試新事物，並提到「第一次游咁長距離，對於屋企人都想我嘗試一下」。他形容過程比想像中困難，相比泳池，海中會有浪，但人數不多。他亦提到水溫較預期冷，但認為維港水質較為清澈。他感謝家人的支持，表示：「好開心可以游到呢個比賽，如果冇屋企人幫我報名，我係一定游唔到。」

13歲的洪小朋友首次游海，覺得海水很鹹，令喉嚨很乾，並認為參賽人數多，最好玩的部分是水面有浪，反而推動她向前。挑戰在於人多時會與其他選手有肢體碰撞，且中途曾偏向右方，需花時間返回正軌。她為此次比賽每日練習游泳，並表示下年會繼續參加，志在參與，盡力完成賽事。

泳總稱維港空間寬闊 可容納1萬人

中國香港游泳總會會長王敏超表示，今年實際參加人數至少約3,700人，待最終點算人數後，相信比以往多年為多，而今屆僅有一名選手因身體不適需由船接載上岸。他指，未來目標是吸引1萬人參加，但需考慮救生員數量及海上時間安排。

他提到，今年報名人數達六千多人，但僅能容納四千人參加，形容「有少少遺憾」。他解釋，活動需有足夠救生員，將與政府及救生總會商討，或尋求國內救生總會支持，以安排更多救生員來港。

此外，他指維港空間寬闊，現時賽事使用的泳線較窄，相信足以容納1萬人，或可考慮安排兩個起點和終點，各安排5,000人參加。他亦提到今年天氣良好，浪不大，但水流較急，尤其在靠近終點時，水流將選手推向西面，需花較多時間才能游回正軌。