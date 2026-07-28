維港泳踏入120周年11.15舉行　明早至8.27開放報名　名額共4000個

維港泳今年踏入120周年，今屆賽事將於11月15日早上舉行，參賽名額為4,000個，明日（29日）早上11時起接受報名，分為競賽組及優悠組，優悠組設「隊制報名」，中籤隊伍安排相同時段下水，截止時間為8月27日。參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，尖沙咀星光大道為終點，全長約一公里。



2025年11月22日，由泳總主辦的年度賽事「維港泳」在灣仔開賽，共4,000名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至位於尖沙咀星光大道的終點，全程約1公里。（資料圖片／梁鵬威攝）

2025年11月22日，由泳總主辦的年度賽事「維港泳」在灣仔開賽，共4,000名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至位於尖沙咀星光大道的終點，全程約1公里。（資料圖片／梁鵬威攝）

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今屆維港泳7.29早上11時起接受報名 8.27截止

中國香港游泳總會公布，維港泳2026的參賽名額為4,000個，由7月29日上午11時起接受網上報名，至8月27日晚上11時59分截止。今屆繼續分為「競賽組」和「優悠組」兩個參賽組別，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，尖沙咀星光大道為終點，全長約一公里。

2025年11月22日，港隊泳手何詩蓓首次參與維港泳，奪得女子組第二名。（資料圖片／梁鵬威攝）

優悠組設「隊制報名」 中籤隊伍安排相同時段下水

當中優悠組設有「隊制報名」安排，不論是本地或海外泳手，均可與最多另外3名泳手組隊，並以隊制形式報名及抽籤。中籤隊伍的所有成員將會被錄取，並安排在相同時段下水，讓泳手可與親朋好友一同暢游維港。

參賽、試水及比賽時間表一覽。（文件截圖）

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泳總會長︰自復辦以來已發展成香港具代表性的體育盛事

泳總會長王敏超表示，自2011年復辦以來，維港泳過去15年間已發展成為香港具代表性的體育盛事，適逢今年迎來香港渡海泳120周年的歷史性時刻，承載著逾一世紀的光輝歷程，期待更多游泳愛好者一同體驗維港暢泳的魅力。

有關賽事報名事宜可瀏覽大會網頁︰按此