港珠澳大橋半馬拉松今早舉行　首增十公里組別　一萬人參加破紀錄

港珠澳大橋香港段半馬拉松賽事今早舉行，吸引約一萬跑手參加，創賽事舉辦以來的紀錄。賽事籌委會主席楊世模表示，今屆賽事出席人數達到90%，完賽率亦相當高，精英和本地跑手的成績十分理想，只有一名參賽者因頭部碰撞需要送院跟進，其餘皆為擦傷或抽筋等，毋須送院。



港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事今早舉行。（方承恩攝）

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事今早舉行。（方承恩攝）

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事今早舉行。（方承恩攝）

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事今早舉行，律政司司長林定國（前排左二）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前排左三）出席起步禮。（方承恩攝）

清晨五時多，大批跑手已在港珠澳大橋香港段橋面熱身準備。率先開跑的是首次增設的十公里挑戰組賽事，選手途徑觀景山隧道再折返。其後到半馬賽事，是今年獲世界田徑聯會認可為全球第四個「白金級半馬拉松」。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩等人出席起步禮。

律政司司長林定國、教育局局長蔡若蓮和立法會議員霍啟剛與妻子郭晶晶參與2公里賽事。林定國表示，今日天氣舒服，現場氣氛良好，又希望香港舉辦更多大型賽事，以彰顯實力。

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事今早舉行。（方承恩攝）

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松賽事今早舉行。（方承恩攝）

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賽事籌委會主席楊世模表示，今屆賽事出席人數達到90%，完賽率亦相當高，精英和本地跑手的成績十分理想，只有一名參賽者因頭部碰撞需要送院跟進，其餘皆為擦傷或抽筋等，毋須送院。

就有跑手指起跑位置空間太窄，出現擠塞情況，賽事籌委會主席楊世模指，是先天原因，強調要預留道路作臨時緊急通道。他承認輪候需時，又指之後會與各政府部門檢討，包括檢視有否需要將起點稍為移前。