港珠澳大橋半馬｜內地跑手雙手揮國旗應戰　心情興奮徹夜不眠

首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松比賽，今日（19日）分三批出發，首場挑戰組賽事延遲10分鐘出發。由於廁所輪候時間長，不少跑手於賽事開始之前，仍然未能抵達起點。

有從內地來港的跑手特意來港比賽，對於能夠踏上港珠澳大橋十分興奮，臉上貼上心形國旗貼紙、雙手揮動國旗暢遊港珠澳大橋；亦有跑手由於輪候流動洗手間，而未能趕得及於起跑時間之前抵達起點，認為安排需要改善。



▼11月19日 港珠澳大橋首場馬拉松▼



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內地跑手揮動國旗參賽

港珠澳大橋擠滿數千名跑手，賽事開始之前，不少人借石壆拉筋熱身。來自溫州的上官小姐昨日上午特意從內地來港參與賽事，未上場先心情激動，整晚睡不着覺，早於清晨5時正抵達現場，背後插上兩支國旗，臉上貼上心形國旗貼紙，打算雙手揮動兩支國旗，示意「心中有國」。上官小姐說，首次踏上港珠澳大橋，感覺十分宏偉，並笑言「想看一下發哥」。

上官小姐稱，過往亦曾跑過全馬，所以沒有特意為今次比賽準備。她筋骨柔軟，大方展示一字馬，預計可於兩小時之內完成賽事。

廁所排長龍令選手遲到

屈先生今次參觀純粹為體驗，能夠踏上港珠澳大橋感到興奮，並十分期待比賽：「主要係體驗吓風景同埋上落斜。」他身穿背心，但卻將黑膠袋套上身，原因是擔心上巴士時溫度較低，但今日整體氣溫未影響他發揮。

他原本參加第二場於8時10分開始的比賽，但最後卻姍姍來遲。屈先生解釋，遲到只因需要輪候廁所，直言：「其實可以做得好少少，知道分開幾隊嚟會好啲。」他又說，由於行走道路狹窄，所以一直未能尋找出發隊伍的隊尾。

賽事舉行期間，港珠澳大橋穿梭巴士、跨境巴士及跨境出租車在活動舉行期間會維持服務。本來三條行車線縮減至一條。