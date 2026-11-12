港珠澳大橋香港段半馬拉松周日舉行　特別交通安排周六起分段實施

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松周日（11月15日）舉行，大會此前表示今屆有逾萬人參賽，打破以往紀錄。根據運輸署公告，當局將於周六（14日）起實施特別交通及運輸安排，以配合賽事舉行。相關特別安排的實施時間，將視乎比賽實際完畢時間及直至道路重開供車輛使用為止。其中，介乎港珠澳大橋香港口岸與粵港分界線之間的一段港珠澳大橋香港連接路，將分階段實施臨時交通安排，澳門交通事務局亦已轉發相關信息。



港珠澳大橋（香港段）半馬拉松周日（11月15日）舉行，特別交通安排周六至周日分階段實施。（運輸署圖片）

第一階段將於周六下午4時起，直至當晚約11時實施。港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的左線及中線將封閉，前往香港的駕駛者須使用相關路段的右線。

第二階段由周六晚上約11時，直至周日下午約2時實施。港珠澳大橋香港連接路（往珠海及澳門方向）的全部行車線、往香港方向的中線，以及來往䃟石灣掉頭處的支路，屆時都會封閉。上述一段港珠澳大橋香港連接路（原本往香港方向），將會實施雙線雙程行車，前往珠海及澳門的駕駛者在有關路段須改行原本往香港方向的路面。

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松周日（11月15日）舉行，特別交通安排周六至周日分階段實施。（運輸署圖片）

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松周日（11月15日）舉行，特別交通安排周六至周日分階段實施。（運輸署圖片）

第三階段由周日下午約2時起，至同日下午約4時30分實施。港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的左線及中線封閉，前往香港的駕駛者須使用相關路段的右線。

此外，從周六晚上約9時，直至周日下午約3時，港珠澳大橋香港口岸貨車出境通關廣場後的一段貨車出境通道，也將臨時封閉。

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松周日（11月15日）舉行，特別交通安排周六至周日分階段實施。（運輸署圖片）

港鐵機場快綫清晨3班特別班次往博覽館站

與此同時，為方便參賽人士前往亞洲國際博覽館，部份公共運輸服務將於周日作臨時調整。其中，港鐵機場快綫將於上午5時15分、上午5時25分，以及上午5時35分提供3班特別班次由香港站前往博覽館站。

龍運及城巴的多條專營巴士線，也將增設「亞洲國際博覽館站」的班次。而在活動舉行期間，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、跨境巴士及跨境出租車會維持服務，行車路線將依照現場實施的臨時交通安排而作出調整。