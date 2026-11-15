海洋公園工作坊VR直擊珊瑚棲息地　逾百學生受惠明年推教師培訓

海洋公園園區「海洋奇觀」今年初推出珊瑚展覽，並在後勤設施成立珊瑚生態及保育探索中心，月前開始舉辦沉浸式工作坊，讓學生認識珊瑚品種及復育技術。有參加工坊的小四學生提到，以前浮潛時曾親眼見過珊瑚，卻不知珊瑚內棲息着珊瑚蟲，當戴上虛擬實境眼鏡一窺珊瑚棲息地，更驚嘆彷彿置身水底；也有小六學生學習在工作坊期間，學會如何按珊瑚習性架設養殖缸。



海洋公園指，工作坊推出一個月已有過百名學生受惠，公眾導賞團至今有逾1,600人次參與，計劃明年上半年推出教師培訓計劃，讓小學教師把保育知識帶回課堂。



吳睿笙（左）和蘇哲參加工作坊，認識不同品種的珊瑚，並學習按珊瑚習性架設養殖缸。（政府新聞處）

海洋公園獲環境及自然保育基金資助推出珊瑚展覽，今年初開幕至今已有逾100萬人次參觀。（政府新聞處）

年初推珊瑚展覽 後勤設施成立珊瑚生態及保育探索中心

海洋公園今年初在園區「海洋奇觀」推出珊瑚展覽，展出共12種可在香港水域找到的硬珊瑚和軟珊瑚品種。園方亦翻新後勤設施，成立珊瑚生態及保育探索中心，設有專業珊瑚護理設備，並舉辦STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）工作坊、公眾導賞團等活動。

沉浸式工作坊 學習按珊瑚習性架設養殖缸

到訪的學生在沉浸式工作坊期間，除認識珊瑚品種，也會接觸到復育技術。其中小六學生蘇哲與同學動手作畫，記錄如何按珊瑚習性、遮光特點和水流強度，將不同品種擺放在養殖缸不同位置，讓珊瑚茁壯成長。

VR窺探珊瑚棲息地 小四生驚嘆彷彿置身水底

小四學生吳睿笙則提到，以往浮潛時曾親眼見過珊瑚，卻一直不知道珊瑚內棲息着珊瑚蟲，且會進食浮游生物；他戴上虛擬實境眼鏡一窺珊瑚棲息地，也驚嘆彷彿置身水底。

海洋公園表示，工作坊推出一個月已有過百名學生受惠，公眾導賞團至今有逾1,600人次參與，計劃明年上半年推出教師培訓計劃，讓小學教師把保育知識帶回課堂。

中大會在香港水域收集珊瑚碎塊，並交由海洋公園修復。（政府新聞處）

郭倩彤說，經過培育、恢復健康的珊瑚碎塊會重新移植至香港水域，重建珊瑚群落，豐富修復地點的海洋生態。（政府新聞處）

海洋公園高級保育經理郭倩彤表示，園方與中文大學生命科學學院助理教授崔佩怡及其創立的中大珊瑚學院緊密合作，中大向海洋公園提供在香港水域收集的珊瑚碎塊，並就本地珊瑚培育技術提供專業意見；海洋公園則提供相應設施，確保珊瑚獲得優質照顧。

環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘表示，這項珊瑚項目展示創新本地修復技術，提升社區環保意識，推動公眾以行動保護環境，「珊瑚能夠健康生活，也間接證明香港水質優良，自然環境獲妥善保護。」