海洋公園50周年｜徵集市民遊園回憶照　羅淑佩分享父女同遊珍貴相

海洋公園將於明年一月迎來50周年，園方今（13日）舉辦發布會，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在會上分享14年前與爸爸同遊海洋公園的照片，她指父親已離世，相片是十分珍貴的回憶。她提到，對很多人而言，海洋公園並不只是景點，而是陪伴成長、承載着很多美好回憶的好朋友。政府會繼續支持海洋公園發揮優勢，正如《五年規劃》中提到將其打造成保育研學教育基地。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩在會上分享14年前與爸爸同遊海洋公園的照片。（葉志明攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在會上分享14年前與爸爸同遊海洋公園的照片（左），提到是珍貴的回憶。（葉志明攝）

羅淑佩在發布會上公開與爸爸於2012年同遊海洋公園的回憶，指當年爸爸已80歲，與她一同坐纜車，「我問我阿爸敢唔敢坐吊車呀，佢話嚟到梗係坐啦」。她指，現時家父已「唔喺度」，相片是十分珍貴的回憶。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左）、海洋公園主席龐建貽（右）展出的公園的珍貴回憶。（葉志明攝）

羅淑佩表示，海洋公園於1977年開幕，對很多人而言，公園並不是景點，而是陪伴成長、承載著很多美好回憶的好朋友。公園多年來投入在動物護理及保育方面，取得不少令人鼓舞的成果。政府會繼續支持海洋公園發揮優勢，正如《五年規劃》中提到將海洋公園打造成保育研學教育基地。

她續指，公園會推出更多以大熊貓、其他保育動物為主的活動，將園內豐富的知識及經驗帶到學校、社區，亦會持續提升園內娛樂設施，包括規劃興建全新的山上歷驗主題區。

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徵舊照作宣傳短片在官方網頁展出 獲選者可獲全年會籍

海洋公園即日起公開向全港市民徵集過去在海洋公園拍攝的珍貴舊照、文字或錄音，部分獲選分享將成為50週年宣傳短片藍本或於官方網頁展出，獲選者可獲得海洋公園全年會籍或門票。活動截止日期為12月15日。