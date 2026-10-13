海洋公園明年50周年　新熊貓館設高空觀察台　保育中心展鯨魚標本

海洋公園明年一月迎來50周年，園方今日（13日）公布，將以「延續動人未來」為主題，舉辦一系列慶祝活動，其中海洋哺乳動物保育中心明年一月開幕，展出布氏鯨骨骼標本；而全新的大熊貓展館料明年第三季啟用，為加加和得得等6隻大熊貓重新分配棲息環境，並首設高空觀察台，方便醫療護理團隊監測大熊貓的行為與健康。此外，水上樂園今年冬季不休館，將於11月舉辦小型音樂會及水上爆旋陀螺等活動，一文看清海洋公園50周年活動。



全新的大熊貓展館將於明年第三季啟用，展館首設高空觀察台。（葉志明攝）

全新的大熊貓展館將為6隻大熊貓（即盈盈、樂樂、安安、可可、加加和得得）重新分配棲息環境。（海洋公園圖片）

全新的大熊貓展館將於明年第三季啟用，港產大熊貓加加及得得也將搬往該館。（海洋公園圖片）

海洋公園明年一月踏入50周年 水上樂園11月辦音樂狂熱季

海洋公園今日公布，明年一月踏入50周年，將於今年第四季起舉辦慶祝活動，其中水上樂園今年冬季不會休館，將於11月舉辦音樂狂熱季，每個周末舉辦小型演唱會、粉絲見面會、水上瑜伽、電音派對、爆「船」陀螺激戰等。另外海洋公園將於12月舉辦大樹灣繽紛嘉年華，設大型充氣樂園、恆溫暖水設等。

海洋公園明年1月迎來50周年，以「延續動人未來」為主題。（葉志明攝）

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與麥兜等50個本地原創IP合作聯乘 另與港漫《風雲》帶來沉浸式表演

海洋公園又指，將與50個本地原創IP合作聯乘，首階段於今年12月推出，包括經典卡通人物麥兜、B.Duck等；第二階段則於明年中推出，包括老夫子等，也有多個政府部門的吉祥物，如水務署「下水水」、警務處「提子」、環境局「大嘥鬼」、消防處「任何仁」等。

此外，海洋公園並與本地漫畫大師馬榮成合作，聯乘港漫《風雲》推出特別節目，帶來沉浸式表演。

海洋公園「海洋哺乳類動物保育中心」將於2027年1月開幕。（葉志明攝）

2023年在西貢海域不幸擱淺離世的布氏鯨複合群中的艾氏鯨。（葉志明攝）

海洋哺乳類動物保育中心明年一月開幕 展出西貢擱淺布氏鯨標本

海洋公園又指，由「北極之旅」改建而成的「海洋哺乳類動物保育中心」將於明年1月開幕，2023年一條布氏鯨在西貢海域不幸擱淺離世，該展館將首次展出其全副骨骼標本，藉以喚起公眾正視海洋生態威脅及反思共存之道。館內並展示公園多年來的前線擱淺調查與海洋科研成果，結合沉浸式互動裝置，讓大眾反思氣候變化與塑膠污染。

「海洋哺乳類動物保育中心」將於2027年1月開幕，首度展出布氏鯨全副骨骼樣本。（葉志明攝）

海洋公園明年1月迎來50周年，以「延續動人未來」為主題。（葉志明攝）

全新大熊貓館為6隻大熊貓重新分配棲息環境

另外全新的大熊貓展館將為6隻大熊貓（即盈盈、樂樂、安安、可可、加加和得得）重新分配棲息環境，預計在2027年第三季啟用。新展館首設高空觀察台，方便醫療護理團隊監測大熊貓行為與健康狀況，訪客有機會近距離觀察日常醫療護理訓練，了解動物福祉和幕後照護工作。

海洋公園主席龐建貽表示，海洋公園的社會功能無可取代。（葉志明攝）

海洋公園主席龐建貽在場為50周年標誌揭幕，重現第一代海馬標誌。（葉志明攝）

海洋公園主席龐建貽︰冀打造成世界教育基地

海洋公園主席龐建貽在場為50周年標誌揭幕，重現第一代海馬標誌。他表示，公園陪伴幾代香港人成長，記錄無數家庭與朋友的歡樂時光，又指公園的社會功能無可取代，期望將其打造成世界教育基地，為每個訪客帶來有意義的體驗。