海洋公園鬼屋假石堵路出口欠斜道　輪椅客卡關折返仍讚體驗望再訪

海洋公園每年舉辦哈囉喂活動，是本港每年萬聖節的熱門節目之一，輪椅人士萬先生小時候也去過，及後多年沒再參與，直至今年其公司有包場活動才再度參與。萬先生當晚前後共玩了4個鬼屋，雖然中途試過被鬼屋內的佈景部件堵住而無法通行，需職員拆除部件才能繼續前進，也曾因鬼屋出口沒斜道要沿路折返，但他說遊玩過程大致順暢，整體體驗不錯，來年會考慮再參與。



不過，萬先生關注海洋公園不曾公開說過鬼屋是否適合輪椅人士遊玩，每次也要致電再三確認，建議園方宣傳時多作說明，以免溝通上的麻煩。海洋公園回覆《香港01》時說，哈囉喂活動所有鬼屋均按相關建築物條例及規範設計及運作，設有符合規定的行動路線，容許輪椅人士進出並參與哈囉喂體驗，並指將持續檢視園內資訊提示及前線溝通安排，務求讓訪客獲得清晰指引及適切協助。



早前萬先生的公司包場，他終於有機會參與海洋公園的萬聖節活動。（受訪者提供）

早前萬先生的公司包場，他終於有機會參與海洋公園的萬聖節活動。（受訪者提供）

萬先生說，上一次到海洋公園玩鬼屋已是小時候的事，當時的輪椅較小型，所以沒遇到甚麼困難，其後多年沒再去，一來因為海洋公園大多的道路設計不便利輪椅使用，二來是一直不知道鬼屋是否適合輪椅人士遊玩。直到今年萬先生任職的公司包場，相隔多年，他再參與海洋公園的萬聖節活動。

獲安排只跟陪同者進入 沒其他人跟隨

在活動前，他曾致電園方，詢問輪椅人士能否玩鬼屋；對方回覆可以，但詳情要入園才能提供。至活動當日，他在園區內找職員詢問，惟對方似乎也是一知半解，要再問其他職員。萬先生當日獲安排優先排隊，但他不確定是否與當日屬包場活動有關；相較平時職員會安排遊人分組進入鬼屋，他當日亦獲安排只跟陪同者進入，沒有其他人跟隨。

過程大致順暢 惟曾被部件堵住而無法通行

萬先生總共玩了4個鬼屋，遊玩過程大致順暢。不過，其中一個鬼屋的出口位置有樓梯、沒設斜道，他需原路折返才能離開。他也在另一個以山洞設計的鬼屋，被以發泡膠製成的假石堵住而無法通行，需職員拆除部份假石才能繼續前進。

但比起輪椅能否在鬼屋通行，萬先生更關注鬼屋外的排隊問題，當日他留意到鬼屋外的排隊區很窄，應該「冇預輪椅」，加上海洋公園很多道路設計不便輪椅使用，輪椅人士在園區內移動，已要花上不少時間，若要再花長時間排隊入鬼屋，會令他入園意欲大減。

雖然遊玩途中偶有不便，但萬先生形容過程大致順暢，並指這次整體體驗不錯，加上輪椅人士能免費進入海洋公園、只需額外付玩鬼屋的費用，來年有機會會再去。他建議海洋公園可在宣傳時表明鬼屋是否適合輪椅人士，免卻溝通上的麻煩。

萬先生指，海洋公園很多道路設計也對輪椅不便。（資料圖片/黃偉民攝）道

海洋公園：所有鬼屋均容許輪椅人士進出

海洋公園回覆《香港01》查詢時指，公園哈囉喂活動的所有鬼屋均按相關建築物條例及規範設計及運作，設有符合規定的行動路線，容許輪椅人士進出並參與哈囉喂體驗。如個別鬼屋出口位置僅設樓梯，職員亦會安排合適路線，協助有需要的訪客舒適及安全地離開鬼屋區域。輪椅人士如欲體驗鬼屋，只需如常購買門票及排隊等候。

園方指，將持續檢視園內資訊提示及前線溝通安排，務求讓訪客獲得清晰指引及適切協助。

海洋公園哈囉喂全園祭。（方承恩攝）