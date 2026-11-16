都會大學資料外泄或涉5000人　有指學生資料現暗網　校方：已備案

香港都會大學證實，該校資訊科技處本月4日發現一宗資訊保安事故，翌日主動以電郵通知全校教職員和學生，並提供相關的安全建議，並已就事件向香港警務處備案及通報個人資料私隱專員公署，現正積極配合相關部門的調查及跟進工作。

有傳媒引述網絡安全顧問公司稱，有都大學生的資料被放上暗網出售，資料包括姓名、身分證號碼、電話、地址等，甚至有GPA（成績）。都大則稱，初步調查顯示，可能受影響人士約5000人，部份人的個人資料或受影響包括姓名、出生日期、電話號碼、地址、電郵地址，以及曾繳交學費的日期和金額，但不涉及銀行戶口號碼。



香港都會大學證實，該校資訊科技處11月4日發現一宗資訊保安事故。（資料圖片）

暗網有「賣家」聲稱出售都大學生資料 都大強烈譴責

《明報》引述網絡安全顧問公司稱，指暗網有人聲稱出售都大學生資料，資料包括姓名、身分證號碼、電話、地址及GPA等，賣家提供數個範例，內容顯示某學生曾於2011年某日交學費，並列出金額。就此，都大強烈譴責任何未經授權人士試圖非法進入大學系統的行為，並聲稱可出售非法盜取的資料。

都大11.4發現一宗資訊保安事故 翌日有聲明通知師生

都大稱，其資訊科技處於2026年11月4日發現一宗資訊保安事故，得悉事件後，已即時啟動緊急應變機制，包括關閉相關系統的功能以防止系統進一步受攻擊，並進行徹底調查及維護，而校方已聘請獨立第三方資訊保安顧問協助全面檢視，評估影響及風險，以確保系統安全。

都大稱高度重視今次事件，已於11月5日主動以電郵通知全校教職員和學生，並提供相關的安全建議，同日，大學網站刊出相關事故聲明，並已就事件向香港警務處備案及通報個人資料私隱專員公署，現正積極配合相關部門的調查及跟進工作。

可能受影響人士約5000人 都大致歉

初步調查顯示，可能受影響人士約5000人，部份人的個人資料或受影響，包括姓名、出生日期、電話號碼、地址、電郵地址，以及曾繳交學費的日期和金額，但不涉及銀行戶口號碼。都大稱，已於日前再以電郵主動通知可能受影響人士，再次交代事件並提供相關安全建議，並對他們造成不便及困擾深感歉意。

個人資料私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

校方指，為加強帳戶安全，已提醒所有教職員及學生盡快重設大學帳戶密碼，並保持警覺，提防可疑通訊及釣魚攻擊，切勿點擊不明連結或向不明來源提供個人資料。如接獲可疑通訊、發現異常情況或有任何查詢，可致電資訊科技處熱線，或電郵至 itohelp@hkmu.edu.hk。

私隱專員公署11.9接通報 已展開調查

私隱專員公署回覆《香港01》查詢，表示本月9日接獲相關機構的資料外泄事故通報。初步資料顯示，都大在本月4日發現其系統遭未經授權人士非法入侵。目前確實受影響人數和個人資料仍在確認中，公署已根據既定機制就事故展開調查。