日本無印良品遭黑客入侵　109萬個信用卡資料外洩　社長道歉

日本「無印良品」（MUJI）的營運公司良品計畫11月12日召開記者會承認公司資料遭黑客入侵，約109萬個會員信用卡資料外泄。公司在東京都內召開記者會，並向涉事客戶致歉，表示給大家帶來巨大擔憂及困擾。



日本共同社及WWD Japan報道，良品計畫社長清水智於當天記者會一開始鞠躬道歉，承認資訊管理存在疏漏，並稱部分系統存在漏洞，未能阻止非法入侵。本應於2021年刪除且未作隱藏遮罩（Masking）的完整16位信用卡號碼仍然被保存在系統中，以及無印良品網絡商店長時間停止服務，對顧客造成困擾而深感道歉。

據良品計畫說明，這次可能外泄的資料涉及2021年7月以前申辦的聯名信用卡MUJI Card的會員，外泄資料包括信用卡號碼、會員識別碼及出生日期，總計約109萬宗，當中目前仍然有效的卡片約34.5萬張。

MUJI 無印良品標誌。（微博@MUJI無印良品）

鑑於該網絡攻擊引發重大安全事件，清水智表示將會推進建立「不持有非必要資訊」的機制，並指為確保基本的安全性，此機制將列為最高優先級處理，其次是面向客戶的服務與便利性。

至於受影響的會員補償措施，良品計畫表示，將全額負擔MUJI Card重新發卡的手續費，若未來再發現信用卡遭盜刷的情況，公司會逐案處理並提供補償。

良品計畫在10月30日發布消息指，官方App「MUJI APP」遭到非法入侵，最多可能有約2726萬個客戶資料外泄，另外亦有約44萬個信用卡的完整號碼、貨到付款的配送地址等資料亦可能外泄，官方已暫停網上商店運作，並暫停APP除基本瀏覽外的部分功能，並在推進加強安全的對策。