蔡天鳳案｜鄺港智帶長袖衫褲去健身被質疑　鄺港傑指胞弟弱雞和虧

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(16日）在高等法院續審，控方繼續盤問首被告鄺港傑。



控方指，鄺港傑指其弟鄺港智當日帶備一袋衣服往健身，該套衣服被指他在殺死蔡天鳳後更換成的深色衣物。控方指，鄺當日離家時穿短袖衫褲，反而帶去健身穿的衣服是長袖衫褲。鄺港傑即回應說：「真係有啲人着好厚又長嗰啲㗎喎。」又指其弟「弱雞」及「虧」，所以要穿長袖衫褲做運動。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑作供時自認是肥，而非壯健。(資料圖片)

鄺港傑指其弟鄺港智(圖)弱雞，會穿長袖衫褲做運動。(資料圖片)

女死者蔡天鳳。(網上圖片)

控方質疑準備穿長袖衫褲做運動

代表控方的資深大律師郭莎樂指出，鄺港傑和鄺港智在蔡失蹤當日，鄺港智到達龍尾村後，把身穿的短袖衫褲換成深色衣物，鄺港傑早前供稱胞弟計劃當天下午去健身。郭指，正常人健身會穿短袖衫褲，鄺港智換上的卻是長袖衫及長褲，並不適合健身。

指弟弱雞及虧要穿長袖

鄺港傑回答：「真係有啲人着好厚又長嗰啲㗎喎。」又指：「以我熟悉佢（鄺港智）咁弱雞呢，佢係咁樣着嘅。」法官亦表示不解鄺港傑為何指胞弟穿長衫長褲是「弱雞」。鄺遂解釋：「我唔知點樣斯文啲講，即係有啲人虧啊，你虧就要着長袖衫長褲去做運動。」主控官郭莎樂追問，穿長袖衣物是否為了遮住手腳？鄺自言：「無問過佢哋，我就唔瘦猛猛囉因為。」郭莎樂問，鄺港傑會否形容自己強壯？鄺說會形容自己肥，胞弟則是「弱雞」。庭上傳譯員把「弱雞」譯成「weak」，「虧」則譯成「fragile」。

不會在多人地方做敲打動作

郭莎樂續播放星巴克的閉路電視片段，指鄺港傑曾作出敲打的動作，問鄺那是什麼健身動作？鄺回應說：「律師太看圖作文啦。」但稱不記得動作代表什麼。郭指鄺港智是在示範打蔡的動作。鄺港傑聞言反問：「唔會喺呢啲地方吓嘛？講呢啲嘢，咁多人喺度。」

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