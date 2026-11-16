香港出生率都關Elon Musk事？馬斯克：若不改變香港人很快會消失

根據政府統計處數據，香港去年全年出生人數僅約3.1萬人，出生率創新低，不僅社會關注，連長期高度關注全球少子化與出生率危機的全球首富、Tesla及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）也要說一說？

事緣美國前投資銀行家兼知名作家John LeFevre今日（16日）在社交平台X（前稱Twitter）發文，自嘲習慣使用人工智能（AI）工作後對真人失去耐性，並懷念昔日在香港任職銀行家時，身邊人人「聰明且充滿野心」的職場氛圍。

帖文引來馬斯克親自留言回應，但話題直轉到出生率，直言香港出生率長期處於全球最低水平，警告「如果情況不改變，他們很快就會消失」，隨即引起網民熱議。



John Lefevre憶在港工作時，港人予其印象聰明及有野心，Elon Musk留言稱若港出生率不變，香港很快就消失。（X@John Lefevre）

曾於香港金融界打滾的前銀行家、曾匿名營運X（舊稱Twitter）「高盛電梯」（@GSElevator）戶口而聲名大噪的網紅John LeFevre（拉斐爾），今日在X帖文中笑言自己患上了「Grok機械人症候群」（Grok Bot Syndrome）。

事緣John LeFevre憶在香港當銀行家時身邊人人都聰明

他形容旗下的「AI員工」既快速、高效又可靠，即使出錯，亦會承受他「極具冒犯性」的言語辱罵並隨即修正，令他如今對現實中的人類也抱有同樣期望，變得缺乏耐性、脾氣暴躁，對低效率與無能「完全零容忍」。

LeFevre隨即以此對比自己當年駐港工作的經歷，大讚香港職場質素極高：「這就像當年我在香港當銀行家時一樣，那裡每個人都受過良好教育、聰明且充滿野心（It's like when I was a banker in Hong Kong, where everyone was educated, smart and ambitious.）。」

他更幽默補充，每次從香港飛回美國德州老家時，都必須先到大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）逛一圈，才能「重新適應正常人的世界」。

美國富商馬斯克（Elon Musk）經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子。（Reuters）

馬斯克留若香港不改變出生率 他們很快消失

該則帖文發布後吸引逾17萬次瀏覽，而馬斯克亦在帖文下方留言，將焦點轉向香港的人口結構危機。馬斯克寫道：「香港長期以來都是全球出生率最低的地區之一。如果情況不改變，他們很快就會消失。（Hong Kong has had one of the lowest birth rates in the world for a long time. They will be gone soon if that doesn't change.）」該則留言在短短一小時內便吸納超過15萬次瀏覽及逾2,100個讚好。

Elon Musk一直關注出生率低的問題，更曾指生育率低的危機比全球暖化威脅更大。（X@Elon Musk）

香港出生率屢創新低 馬斯克多次憂慮「人口崩潰」

向來關注全球少子化問題的馬斯克，過去曾多次公開警告「人口崩潰」（Population collapse）對人類文明的威脅遠大於全球暖化，並點名日本、韓國及多個歐洲國家面臨人口萎縮危機。

翻查資料，香港近年生育率持續在低位徘徊。聯合國人口基金會過往發表的報告曾指出，香港總和生育率低見每名女性平均生育0.8名子女，位列全球最低；而根據政府統計處數據，本港去年（2025年）全年出生人數僅約3.1萬人，2024年總和生育率亦跌至0.733，即每千名女性生育0.733個嬰兒，少子化與人口高齡化問題持續備受社會關注。