施政報告｜鼓勵生育沒硬指標　李家超冀逆轉生育率跌勢：愈多愈好

【施政報告2023】特首李家超在新一份施政報告推出鼓勵生育的措施，包括向每名昨日（25日）起在港出生、父或母為香港永久居民的新生嬰發放2萬元獎勵金。李家超今日（26日）被問有否為鼓勵生育訂目標時重申，政府措施是導向性，是否真的生育由父母決定，但他希望措施可以逆轉現時的跌勢，又指現時階段「（生得）愈多愈好。」



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政府措施只可以導向

施政報告推出一系列的措施鼓勵生育，李家超今出席聯合電台節目時被問有否為生育措施訂下目標以檢討成效，他表示，在考慮過不同國家實踐經驗及文獻後，明白到政府措施只可以導向，而是否真的生育是由父母考慮過不同的因素才可以決定，「我有兩個仔，會唔會生多另一個呢？我一定唔係因為簡簡單單一個因素（決定），一定係因為好多因素。」

他補充，現時有很多焦點放在派錢方面，但政府在三方面措施都有做，包括提供友善育兒環境等，希望相關措施可以逆轉現時的生育率跌勢。他又提到，當年家計會有一首廣告歌是「兩個就夠哂數」，深入民心，令不少人都減少生育，而現時香港政府的取態是「（生得）愈多愈好。」

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李家超形容今次措施是回報最高、最快

李家超指，部份政府政策會帶來直接影響，但部份屬於間接性，且會被其他因素沖淡，認為今次措施已是回報最高、最快。對於有聽眾反映現時針對生育的措施未能針對不同階層，李家超解釋，如要細分什麼階段才可以得什麼的措施，或會致行政費多過付出，「如果做微觀政策，行政費多過市民得益。」他又指，部分政府政策會帶來直接影響，但部分屬於間接性，而相關誘因亦會讓其他因素沖淡，重申要思考如何用資源以取到最大的回報。

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