施永青：避孕套出現是生育率下降主因　倡企業推次貨令避孕套穿漏

統計處數字顯示，2025年中至2026年中，出生人數為2.97萬人，首度跌穿3萬大關，成1960年代有紀錄以來的新低。《am730》創辦人施永青今日（9日）在報章刊登一篇文章，直指「避孕套的出現是生育率下降主因」。



文章指，若人類要提升生育率，不應只顧經濟因素，政府若能從避孕套的角度去切入研究，「最簡單而有效的方法，莫如規定避孕套公司推出市場的產品，必須有一定比例是不合規格的次貨，也就是說，這些避孕套是會漏的，一樣會令女性受孕的」。他指，政府就可以透過調校避孕套出廠時的次貨比例，去調校管轄地區的生育率。



《am730》創辦人施永青。（資料圖片）

《am730》創辦人施永青在報章刊登一篇題為《避孕套的出現是生育率下降主因》的文章，指出人類本應不會有生育率下降的問題，因為人對生育至今仍十分積極熱衷，只要溫飽不成問題，就會「朝思暮想，不由自己」。他指，生育率下降並非因為人類減少性行為所造成，而是科技的發展令避孕變得十分方便，且成本低廉。

施永青形容「這完全有違天道」，並解釋無論從上帝造人的角度，還是從遺傳學的角度，性行為的目標都是為了生育，進行性行為時可獲得如此強烈的興奮，但「現代人拿了上天為生育提供的獎賞，卻逃避責任，沒有完成生育的最終目的」，把祖先的起始設計「完全破壞」。

他指，人類對於「食」與「色」的原始衝動歷久常新，然而，有了避孕套之後，人不用花一杯咖啡的價錢，就可以不為性交承受後果，並有條件運用經濟學代價與功效的理論，去為自己未來的事業前程與生活質素，作出「理性」的選擇。

統計處數字顯示，2025年中至2026年中，出生人數為2.97萬人，首度跌穿3萬人大關，成1960年代有紀錄以來的新低。（資料圖片/方承恩攝）

文章指出，在未有避孕套之前，生育的衝動從未因經濟壓力而受到過大的左右，相信如果沒有避孕套的出現，經濟較發達地區與經濟落後地區的生育率，不似會有太大差異。

因此，他提議若人類要提升生育率，不應只顧經濟因素，政府若能從避孕套的角度去切入研究，可能會更容易找到切實可行的方法。施永青在文中指，最簡單而有效的方法，莫如規定避孕套公司推出市場的產品，必須有一定比例是不合規格的次貨，「也就是說，這些避孕套是會漏的，一樣會令女性受孕的」。他指，政府就可以透過調校避孕套出廠時的次貨比例，去調校管轄地區的生育率。

他指，該做法無可避免會引起社會的強烈反彈，因為它有悖現代社會價值觀與一貫的做法，社會一貫都認為生育純粹是個人選擇，政府不應介入。但他指，隨着人類的生育率愈來愈低，不排除人類會為了避免斷子絕孫，而做出一些離經叛道的行為。