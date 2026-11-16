蔡天鳳案｜蔡罵鄺港智同時又友善向家姑發訊息　鄺港傑指蔡做得到

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(16日）在高等法院續審，控方就蔡天鳳遇害的車程盤問首被告鄺港傑。



控方指出，根據蔡的手機記錄，她在案發前仍有發訊息給其家姑，其聲音亦冷靜友善，但根據鄺港傑的說法，蔡當時應與前夫鄺港智吵架，質疑蔡在與人爭執時，怎能一邊又冷靜而友善地與譚家的家姑對話。鄺港傑即指有些人變面很快，又稱轉換語氣方面，女士比男士強。控方不禁問他是否指蔡可以一邊叫鄺港智收聲，另一邊又能用如小女孩的聲線，向其奶奶發語音訊息，鄺港傑答：「Exactly（正是如此）。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑指蔡天鳳變面快。(資料圖片)

鄺港傑早前供稱，蔡天鳳在車上不斷用海南話大罵鄺港智(圖)(資料圖片)

但控方指，蔡天鳳(圖)在相若時間，又能以冷靜友善，且像小女孩的聲線向其家姑發語音訊息。（互聯網）

離開獅隧5分鐘估約駛至馬場附近

代表控方的資深大律師郭莎樂指，指根據紀錄，鄺港傑駕駛的七人車於下午2時39分駛離獅子山隧道收費亭，而蔡天鳳於2時44分發她的最後訊息予其家姑。郭問七人車離開獅隧後約5分鐘車程，可以駛至什麼地方，鄺港傑一度指他還押後沒有開車已有一段時間，難以計算，但粗略估算應在馬場附近。

控方質疑蔡與家姑訊息仍冷靜友善

控方續指，蔡最後發給其家姑的語音訊息，她當時語氣冷靜友善，惟根據鄺港傑的說法，七人車駛至馬場時，蔡應該正和鄺港智發生激烈衝突，控方對鄺港傑的說法表示質疑。鄺港傑即解釋，這視乎該人的性格，又指：「變面好快之嘛。」

指女士轉換語氣比男士強

控方續質疑鄺港傑是否指蔡與她的前夫鬧交同時，又可以用友善和冷靜的語氣向其奶奶發語音訊息？鄺港傑說，他相信蔡對待不同的人會有不同語氣，又指轉換語氣方面：「覺得女士好似畀男士更加厲害啊。」控方遂問，鄺港傑意思，是否指蔡一邊叫鄺港智收聲，另一邊又能用小女孩的聲線向其奶奶發語音訊息？鄺回答：「Exactly（正是如此）！」

指鄺球車有膠箱因在搬東西

控方續指，即使鄺港傑認為蔡已受重傷甚至死亡，仍然繼續駕駛，因為這是他意料之內的事。鄺港傑否認，並解釋稱其父在龍尾村外停車，車尾箱有2個膠箱是因為：「嗰期佢（鄺球）搬緊嘢。」他指這事才是巧合。

指有女警曾躺膠箱作測試

他又否認購買膠箱用作準備搬運蔡的屍體，亦不同意特別購買2個膠箱，是擔心1個膠箱不勝負荷蔡的體重。他又稱曾有女警嘗試躺在膠箱作測試，但膠箱未有因此損壞，控方澄清該女警測試是躺在兩個膠箱，鄺回應：「咁我建議可以用1個膠箱試吓。」

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