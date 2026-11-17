也門西岸局勢惡化，位於東非的吉布提自今年9月起接收更多也門難民，北部的馬爾卡齊難民營的人數由本來2,731人至4,200人，急增至目前的10,000人，遠超原定的收容量5,000人。共享基金會本月6日至10日，率領23人代表團訪問該難民營，並捐贈藥物、登革熱防控物資等，期間見證當地衛生環境惡劣、電力供應不足、每日藥物庫存往往在一至兩小時內耗盡。



基金會指西方國家政府因應自身財政問題，減少對難民的支援，呼籲港人捐助，又提到當地正面臨雨天，登革熱的風險增加，期望在籌得相當的資源及經費後，能於一個月內帶領團隊再到訪當地支援難民。



共享基金會本月6日至10日，率領23人代表團訪問馬爾卡齊難民營。（共享基金會提供圖片）

共享基金會本月6日至10日，率領23人代表團訪問馬爾卡齊難民營。圖為當地情況。（共享基金會提供圖片）

共享基金會本月6日至10日，率領23人代表團訪問馬爾卡齊難民營。當地小朋友牽著團隊成員的手。（共享基金會提供圖片）

難民營帳幕、電力不足 衛生情況堪虞

共享基金會表示，難民營的庇護設備不足，估計仍欠700個帳幕，舊難民居住的貨櫃屋僅依靠發電機提供有限量的電力，惟居於帳篷的新難民則完全沒有電力供應。由於垃圾收集設施缺乏，營內蒼蠅大量滋生，進一步加劇疾痛傳播風險。另外，難民營位於奧博克地區，該區只有兩名醫生，難以兼顧難民營的需要。

難民人數急升至1萬 遠超原有收容量

共享基金會指，馬爾卡齊難民營原定的收容量5,000人，難民潮爆發前，營內估計有2,731人至4,200人，受新一波人口湧入影響，營內診所負責人估計，目前營內人口已急增至10,000人，超過原有的收容量。基金會向當地捐贈多項基本物資，包括退燒、消炎藥物。

共享基金會高級顧問劉志堂。（董素琛攝）

當地人一直尾隨 小朋友拖團隊成員手 相信團隊帶來希望

共享基金會高級顧問劉志堂表示，從吉布提回港後，雙手嚴重發炎，要住院數日治療，對事件感受深刻，「如果我咁嘅情況係住喺吉布提，係難民營嘅難民，我會覺得絕望、無助、無奈」。他憶述當地人見到團體出現，便一直尾隨在後，其中兩個小朋友拖著團隊成員的手，認為難民此舉是相信團隊會帶來希望。

基金會呼籲港人捐款 期望再訪當地支援

共享基金會主席梁振英指，西方國家政府因應自身的財政問題，減少對難民的支援，呼籲港人在力所能及的範圍內踴躍捐款。基金會總幹事陳英凝指，因當地正面臨雨天，登革熱的風險增加，期望在籌得相當的資源及經費後，能夠在一個月內帶領團隊再到訪當地支援難民。