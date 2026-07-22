中東局勢｜胡塞武裝發出威脅郵件後　4艘油輪從紅海調頭

路透社7月22日報道，據船舶追蹤數據顯示，胡塞武裝警告航運公司避開沙特阿拉伯港口後，紅海再有至少4艘油輪於周三更改航向。



報道稱，根據LSEG、MarineTraffic的航運數據顯示，這些油輪都改變航向，其中2艘以蘇彝士運河為新目的地；另2艘信號顯示航向紅海公海。此外，一艘汽車運輸船周三在亞丁灣原本信號指向沙特吉達港作下一目的地，現已掉頭。

這張衛星圖像顯示了曼德海峽（一條重要的航運水道，也是通往紅海的門戶）的狀況。（Reuters）

周二，3艘載運沙特原油前往中國及印度的油輪在紅海迴轉，改駛蘇彝士運河，避免冒險靠近也門海岸的紅海口。

胡塞武裝周一宣布對沙特實施海上封鎖，並經薩那人道行動協調中心（HOCC）發郵件給多家航運公司，禁止在沙特任何港口裝卸貨，違者將受「制裁」並可能在胡塞武裝「作戰範圍內任何地點」被鎖定。

歐盟籲部份船隻避免途經紅海和亞丁灣

歐盟海軍代表團「阿斯皮德斯」（Aspides）則發呼籲指，與以色列、美國或沙特阿拉伯有關聯的船隻面臨更高的風險，建議其避免途經紅海和亞丁灣。