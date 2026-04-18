中東局勢｜丘應樺指長遠對中東抱希望 政局趨穩後盡力吸資金來港
撰文：吳美松
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中東局勢仍未平穩，商務及經濟發展局局長丘應樺今日（18日）在電台節目指，中東僅佔香港直接貿易總額約1.5%，「影響未必太深遠」。他又稱，當地緣政治穩定後，會盡辦法吸引當地基金、資金來港投資，為香港整體經濟發展提供助力。
丘應樺在港台節目《星期六問責》指，中東僅佔香港直接貿易總額約1.5%，因此「影響未必太深遠」。他又表示，地緣政治穩定後，港府會盡力吸引中東地區的基金和資金來港投資，以配合香港整體經濟發展。
他續指，行政長官李家超去年出訪中東後，已有不少企業在當地拓展商機，現時雖受局勢影響，但仍「長遠對中東抱有希望」。丘應樺強調香港要開拓更多經濟體市場，未來會集中於中亞、東歐，及利用土耳其拓展到北非市場。
油價上升中東航班減 丘應樺指若地緣政局趨穩企業會重新評估
對於航空公司近期因油價上升等因素調整往中東航班，丘應樺表示理解，但強調香港仍可透過其他航點前往中東，並指若地緣政治局勢長遠趨穩，企業會重新評估並看清實際情況，投資活動不必然受長期制約。
世界貿易組織早前發布的《全球貿易展望與統計》報告，指香港去年躍升為全球第5大商品貿易經濟體，商品貿易總額佔全球3%。丘應樺表示，香港貿易增長與國家經濟發展有密切關係，並指香港至今已分別與21個海外經濟體簽訂9份貿易協定，並與33個海外經濟體簽訂24份投資協定。
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