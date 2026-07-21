中東局勢｜胡塞武裝警告航運公司避開沙特港口　紅海封鎖風險加劇

多家航運公司7月21日收到親伊朗組織、也門胡塞武裝（Houthi）向多家航運公司發送的電郵，警告「禁止在任何沙特阿拉伯（Saudi Arabia）港口裝卸貨」，否則將遭到胡塞武裝打擊。



據路透社報道，胡塞武裝周一（7月20日）宣布對沙特實施海上封鎖，在美伊戰爭之外再開潛在新戰線，進一步威脅全球能源供應及海灣以外的貿易路線。

胡塞武裝在郵件中稱「我們強烈建議貴公司在履行業務時謹慎考慮，任何進行違規活動的船隻都將遭受制裁」，並可能在「也門武裝部隊作戰範圍內任何地點」被鎖定打擊，新條件於格林尼治7月20日12：01生效，發件方為胡塞在也門首都薩那（Sanaa）的人道行動協調中心（HOCC）。

資料照片：2023年9月21日，也門胡塞武裝在薩那舉行閱兵式，慶祝其佔領該市週年，圖為閱兵式上展示的飛彈。 （Reuters）

在2023年至2025年期間，胡塞武裝對商船發動攻擊，而HOCC是胡塞武裝向航運業發出警告的主要機構。

紅海自2023年11月胡塞武裝以「聲援加沙」為由開始襲船以來，通行至今未完全恢復。