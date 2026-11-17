呈分試影響升中，近日接連有兩間小學需要全級重考，其中一校涉有老師「抄考」數年前舊卷內容，有小學校長表示，參考舊卷擬題屬常見做法，但若舊卷曾被個別班用作溫習，情況則並不理想，特別在人工智能時代下，可以AI輔助調整題型，令題目「千變萬化」，「有AI都好難解釋點解仲用舊題目」。



元朗官立小學有老師抄襲舊試卷，導致六年級生需要重考呈分試。（元朗官立小學校網）

一般會全級老師、科主任審卷 防有重覆內容

元朗官立小學六年級中文科閱讀卷涉「抄考」舊試卷，校方確認「部份篇章及題型與過往曾出現之評估篇章相似」，全體小六生需要重考中文科閱讀卷。(詳見另稿)

福建中學附屬學校校長徐區懿華接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，老師參考舊卷擬題屬常見，會參考坊間習作的題目並再修改，但若試題曾被某班老師用作溫習，則情況並不理想。

在審閱試卷上，她指，一般會經全級老師閱卷，包括同級老師、科主任、主任、副校長等等。她指，作為校長亦會過目，需要靠記性檢查。她認為，在人工智能時代下，可以AI輔助調整題型，令題目「千變萬化」，「有AI都好難解釋用舊題目」。

喇沙小學。（資料圖片／梁鵬威攝）

默書須否全級重考 視乎讀漏字有多少學生影響

至於另一間涉事校為喇沙小學，該校六年級屬呈分試一部份的英文默書考試，因老師讀漏一個詞語，令全級需要重考，考試期亦要延長一日。 (詳見另稿)

徐區懿華認為，有時老師在讀默時都未必知道自己出錯；若果默書時已經「夠鐘」又要收簿，可以處理的方法不多。她表示，若果老師在默書時發現自己出錯，以其校為例，每個課室設有電話，可即時致電科主任詢問如何處理，料科長亦有機會建議暫時「咩都唔搞」，先收簿後再分析情況。

她舉例，學校會思考取消這個字的分數對學生影響，因為有機會因老師讀漏字，令到有學生失神，影響表現，若果涉及數十學生受礙，就必然會重考。不過，若受影響學生只有一個，而考慮到涉事學生平常表現判斷後，就有機會如常計分，未必全級重考默書。

她指，「其實有一個學生受影響唔應該」，但「如果溫得熟嚟計，就算老師默書時跳咗字，在考試嘅技巧上，你都唔應該受影響，正常發揮繼續默落去」。