元朗官小中文科呈分試抄襲舊試卷　小六生須重考　擬題機制將收緊

再有小學六年級呈分試需要重考。元朗官立小學有家長向《香港01》反映，六年級中文科閱讀卷涉「抄考」舊試卷，有三篇文章與校內數年前測驗試卷一樣，有關試卷早年已流出，坊間有補習社用作操練。校方於試後一周發出通告，確認「部分篇章及題型與過往曾出現之評估篇章相似」，並將收緊擬題機制 ，嚴格規定不能重用篇章。《香港01》正向涉事學校及教育局查詢。



元朗官立小學有老師抄舊襲試卷，導致六年級生需要重考呈分試。（元朗官立小學校網）

質疑小六教師「抄考」歷年試卷 坊間補習社曾用作訓練題

元朗官立小學六年級於上周五（6日）應考呈分試，其中文科閱讀卷內容涵蓋閱讀理解、填充題、標點符號題等。該校有小六學生家長向《香港01》表示，試卷內有三篇閱讀理解文章，均曾於數年前曾被用作六年級普通測驗卷，而相關測驗卷數年前早已流出，坊間亦有補習社有該卷作為練習題，質疑擬題教師「抄考」歷年試卷。

該家長表示，當日收卷後，有學生稱曾於補習社做過相關考卷，兩份試卷的文章內容更是一模一樣。有家長統計，是次呈分試考卷內容應有五成屬歷年試題。該家長表示，有學生得知消息後有負面情緒，「唔開心到喊」。

涉事學校疑收到相關舉報，並於昨日（13日）向家長發出通告致電家長，表示將於本月24日重考中文科閱讀卷。

將收緊擬題機制 嚴格規定不能重用篇章測考

學校於昨日（13日）向家長發出通告，確認是次中文科閱讀卷中，「部分篇章及題型與過往曾出現之評估篇章相似」。

校方指，為確保成績符合教育局對呈分試的嚴格指引，決定安排六年級全體學生於本月24日重考中文科閱讀卷。同時，校方已即時全面檢討及收緊擬題機制，嚴格規定日後擬題不可再使用以往篇章，以完善學校的評核政策。

安排提早放學、取消默書 減輕溫習壓力

校方指，重考試卷與原有試卷題型、難度及深淺程度會盡量保持一致，明白重考安排或會為學生帶來額外的心理負擔，將於重考前一天，安排提早放學，又會取消默書等，減輕學生溫習壓力。