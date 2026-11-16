元朗官立小學小六中文呈分試抄舊卷須重考　校長：維護公平公正性

元朗官立小學有家長日前向《香港01》反映六年級中文科閱讀卷涉「抄考」舊試卷，校方於試後一周發出通告，確認「部份篇章及題型與過往曾出現之評估篇章相似」，校方表示將安排全體小六生重考中文科閱讀卷，並會收緊擬題機制停止重複使用過去篇章。

元朗官立小學校長余慶賢今日（16日）回覆《香港01》指，校方已即時啟動既定機制進行調查，並正嚴肅跟進。余慶賢解釋，為維護考試的公平和公正性，經審慎考慮和評估後，決定安排全體六年級學生重考中文科閱讀卷。



元朗官立小學有老師抄襲舊試卷，導致六年級生需要重考呈分試。（元朗官立小學校網）

質疑小六教師「抄考」歷年試卷 坊間補習社曾用作訓練題

元朗官立小學六年級於上周五（11月6日）應考呈分試，其中文科閱讀卷內容涵蓋閱讀理解、填充題、標點符號題等。該校有小六學生家長向《香港01》表示，試卷內有三篇閱讀理解文章，均曾於數年前曾被用作六年級普通測驗卷，而相關測驗卷數年前早已流出，坊間亦有補習社有該卷作為練習題，質疑擬題教師「抄考」歷年試卷。

該家長表示，當日收卷後，有學生稱曾於補習社做過相關考卷，兩份試卷的文章內容更是一模一樣。

學校上周五（11月13日）向家長發出通告，確認是次中文科閱讀卷中，「部分篇章及題型與過往曾出現之評估篇章相似」。

校方指，為確保成績符合教育局對呈分試的嚴格指引，決定安排六年級全體學生於本月24日重考中文科閱讀卷。同時，校方已即時全面檢討及收緊擬題機制，嚴格規定日後擬題不可再使用以往篇章，以完善學校的評核政策。

涉事學校疑收到相關舉報，並於昨日（13日）向家長發出通告致電家長，表示將於本月24日重考中文科閱讀卷。

余慶賢：啟動調查嚴肅跟進、全面檢視機制避免再發生

余慶賢今日（16日）回覆《香港01》指，校方已即時啟動既定機制進行調查，並正嚴肅跟進，而為維護考試的公平和公正性，經審慎考慮和評估後，決定安排全體六年級學生重考中文科閱讀卷。

余慶賢稱，校方會全面檢視及優化校本評估機制，以避免同類事件再次發生，又感謝各界對學生的關心，校方將繼續與家長攜手，竭力支持和陪伴學生成長，並為他們提供適切的支援。

教育局早前稱已要求學校就事件提交詳細調查報告

教育局早前回覆查詢指，已接獲有關學校的通報，知悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。當局已要求學校嚴肅跟進及妥善處理，就事件提交詳細調查報告及改善措施。教育局提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，亦須與家長及學生保持良好溝通，提供支援。