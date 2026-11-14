喇沙小學小六呈分試英文默書全級重考　因英文老師讀漏一個詞語

有報道指，喇沙小學六年級於本周三（11日）舉行屬呈分試一部份的英文默書考試，因老師讀漏一個詞語，令全級需要重考，考試期亦要延長一日。呈分試成績影響升中，校內有學生家長對此關注。

教育局回覆查詢表示，已接獲有關學校的通報，知悉校方已就事件及相關安排通知學生及家長。局方已促請學校調查和提交報告。



喇沙小學。（資料圖片／梁鵬威攝）

據《星島教育》報道，校方通告指出六年級第一學期的考試期需延長一日，並安排全體六年級生在下周四（19日）重考英文默書。事緣其中一班的英文老師在英文默書時讀漏一個詞語，在收卷後才發現。當時老師立即將試卷發還給學生，並重讀三次相關句子。不過，校方諮詢教育局後，決定重考默書，原本的試卷作廢。校方對事件造成的壓力及不便致歉。

教育局：已促請學校調查及提交報告

教育局回覆《香港01》指，已接獲有關學校的通報，知悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。局方已促請學校進行調查，以及提交相關報告。局方亦提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，並須與家長及學生保持良好溝通。