名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(17日）在高等法院續審，次被告鄺球出庭自辯。



鄺球自辯時稱，他在2001年起在內地營商，他聲稱因地產生意上軌道而離開警隊，之後轉在廣州經營飲食業，並開設3間餐廳約10年，每月都有廿多萬元人民幣收入，他稱會把利潤滙回香港，並曾給蔡天鳳合共約3000萬元。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫，亦是鄺球的幼子。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭人謀殺及肢解。(Abby Choi IG)

內地地產生意上軌道而離開警隊

鄺球作供透露，他現年69歲。其代表大律師戴偉奧問，鄺球於2001年時做什麼工作，他回應指當時是警員，另在內地珠海經營地產公司，公司名為毅力地產（音譯），替客人買賣單位和租務生意。由於生意開始上軌道，他於2005年離開警隊，因地產生意的利潤較警員的工資多。

地產生意賺500萬並買下3個物業

他續指，該地產公司經營至2009年，期間共賺取500萬元。他把一半的利潤寄回香港，該數百萬元是他的一半利潤。此外，他另購買3個物業，共值400多萬元。

廣州經營3餐廳10年 每月有錢賺

鄺球稱他結束地產生意後，改在廣州從事飲食業，先後經營3間餐廳。他指，經營3間餐廳10年，期間每月獲24至28萬元人民幣的利潤。 此外，鄺在廣東也買賣文物、家傳之寶等，亦有盈利。

聲稱曾給蔡天鳳3千萬

鄺球又指，兒子鄺港智和蔡天鳳於2014年時提議在港置業，讓他們的兩名子女居住。鄺球當時回應指，若決定置業，便：「大家一齊去儲錢買樓。」他指當時儲錢至2019年才購入物業。期間，鄺球把其生意的利潤，透過內地錢莊滙至本港，蔡在港提取現金。他指，合共把3000萬元滙給蔡。

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