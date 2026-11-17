因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」揀樓程序接近尾聲，第二批簽署收購建議業主續揀樓。有現居過渡性房屋的居民今日（17日）揀選了盛緻苑390呎單位，稱暫無須付差價，但形容單位「唔理想」：「原本唔想賣（業權），政府話修例，侷住賣」；宏福苑大火接近一年，有到來揀樓居民雖指心中仍難過，「但生活都係咁過」，希望可再准返回宏福苑單位，讓他能有機會收拾物品，包括父母遺物。



因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」,揀樓程序來到尾聲，第二批簽署收購建議的業主陸續受邀揀樓。(林子慰攝)

因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」,揀樓程序來到尾聲，第二批簽署收購建議的業主陸續受邀揀樓。(林子慰攝)

接近退休居民須顧日後供樓壓力

揀樓程序今日如往日般早上約9時開始，宏仁閣居民沈先生一早到場，選中九龍灣盛緻苑390呎單位。他表示選擇盛緻因為該單位便宜，自己接近退休，日後難以負擔供樓壓力，「我唔會將份退休金揼晒落去買樓，（如果揼晒）咁我以後點算？」他指，所選現單位非第一心水，原想揀選與舊屋面積相若大單位，惟已售罄。

黃女士一家三口揀選盛緻苑390呎單位，她表示是無選擇下的選擇。(林子慰攝)

現住過渡屋形容時是「無選擇下的選擇」

現住在過渡屋的黃女士一家三口同樣揀選盛緻苑390呎單位，她表示：「原本唔想賣（業權），但政府話立法，被逼要賣」。黃女士一家認為現時揀選的單位與宏福苑環境相差懸殊，除了單位面積較小，窗外風景亦由望海變成望樓，不滿政府安置安排。

她又認為現時是無選擇下的選擇，「相比起冇得住，你出去租，都租唔起」，300多萬安置金可能只夠租十年八載，「但我仲有個仔，佢仲有幾十年。」

居住於過渡性房屋的宏志閣居民馮先生選中心儀目標大埔欣雅苑400多呎單位，無需補付差價。(林子慰攝)

有居民仍難過「但生活都係咁過」 盼准再回宏福苑收拾

同樣居於過渡性房屋的宏志閣居民馮先生，選中目標大埔頌雅路西欣雅苑的400多呎單位，無需補付差價，但未來裝修或添置家具時或需補錢，以及至少3年後才能入住。宏福苑大火接近一年，馮先生表示，心中仍難過，「但生活都係咁過」，希望政府可再開放上樓，讓他能有機會收拾多年來的家產及父母遺物。