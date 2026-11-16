宏福苑改革｜督導委員會首次開會　陳國基要求迅速落實獨委會建議

大埔宏福苑火災獨立委員會報告上月底公開，政府成立由政務司司長陳國基領導的督導委員會，檢視獨立委員會的建議，推展和監督落實工作。督導委員會今日（16日）召開首次會議，陳國基在會上要求各政策局及部門迅速並精準地落實各項建議。



大埔宏福苑火災獨立委員會報告上月底公開，政府成立由政務司司長陳國基領導的督導委員會落實報告建議，今日（16日）召開首次會議。（政府新聞處圖片）

大埔宏福苑火災獨立委員會報告上月底公開，政府成立由政務司司長陳國基領導的督導委員會落實報告建議，今日（16日）召開首次會議。（政府新聞處圖片）

陳國基要求盡早推行措施、交修例建議

陳國基在會上要求各政策局及部門迅速並精準地落實各項建議，全面推進改革，做到制度完善、流程優化、執行到位。陳國基強調，已準備就緒的措施須盡早推行；涉及法例修訂的項目則須全速完成準備工作，盡早向立法會提出修訂建議，爭取立法會盡快審議通過。

會議上，各政策局及部門檢視推進各項建議的工作計劃、責任分工、落實方案和時間表。督導委員會會持續審視落實進度和推行情況，全面改革樓宇維修制度的各個環節，更有力、更有效地做好預防工作，從制度上切斷利益鏈，防止類似事件再次發生。

督導委員會指，會按工作進度定期召開會議，督導各項改革及法例修訂工作的落實。

督導委員會成員為：

政務司司長（主席）

律政司司長

政務司副司長

財政司副司長兼署理房屋局局長

保安局局長

商務及經濟發展局局長

發展局局長

民政及青年事務局局長

勞工及福利局局長

消防處處長

民政事務總署署長

勞工處處長

屋宇署署長

數字政策專員

*其他相關政策局、部門和機構代表會按需要出席會議

