小巴司機涉在秀茂坪撞到一名「衝紅燈」的七旬婦，並輾過其雙腿。警員到場發覺小巴司機滿身酒氣，經呼氣測試後發現其酒精含量超標。受傷老婦頭部重傷，送院搶救後不治



司機今(17日)在區域法院承認危駕罪（DCCC 1770/2025），求情稱事發前一晚曾喝過幾罐雞尾酒，現在肝臟已有問題，正等候器官移植，並已戒酒。暫委法官梁嘉琪把案押後至周四(19日)判刑。



被告吳國成，56歲，承認1項危險駕駛導致他人死亡及1項酒後駕駛罪。

被告吳國成認危險駕駛及酒後駕駛。（黃學潤攝）

73歲老婦被撞倒後並遭小巴輾過雙腿，頭部重創，最終搶救不治。（馬耀文攝）

女事主涉衝紅燈過馬路

案發於2024年10月9日中午1時許，被告駕駛小巴行至秀茂坪曉光街及秀明道交界，他停在行人過路處附近，他在交通燈轉為綠燈時開出，73歲女事主陳金菊突急步橫過馬路，遭小巴車頭撞倒後並遭輾過雙腿；當時行人過路燈為紅燈。

驗屍報告指女事主頭部重創

被告覺不妥停車，見女事主倒臥在小巴後方，女事主在救護員到場時已陷入昏迷，情況危殆，送院搶救後不治。驗屍報告指女事主頭部創傷，顱骨骨折及腦部亦有創傷。

被告稱前一晚曾飲數罐雞尾酒

被告警誡下，他在交通燈轉為綠燈時開車，不知事主從何處衝出。警員注意到被告滿面通紅，身上亦有酒氣，要求他進行呼氣測試，並發現其體內酒精濃度為每100毫升內有84至95微克酒精，超出第二級每100毫升66微克的標準。被告稱意外前一晚曾在便利店飲了數罐雞尾酒。

求情稱肝功能嚴重受損正等候換肝

辯方求情時確認被告曾有一項管有第一部毒藥案底，與本案性質不同，且事隔已久，又指被告是前一晚飲酒，他當日早上僅駕駛兩次，案發時小巴上也沒有乘客。被告已有20年職業司機經驗，沒有危駕或不小心駕駛記錄。他的肝功能已嚴重受損，並出現肝腦病變，現須等待肝臟移植，並要靠輪椅代步，他深感後悔，並已戒酒。