Tesla司機衝黃燈撞斃19歲少女　官斥過路處加速不負責任　囚22月

駕駛Tesla的男司機，駛經元朗安樂路行人過路處時，撞斃19歲尼泊爾籍少女，他早前承認一項「危險駕駛引致他人死亡罪」，案件（DCCC1415/2025）今早(17日)在區域法院判刑。



暫委法官鍾偉強判刑時透露，被告擔心遲到，駛至行人過路處附近時，為省時間沒減速反而加速一倍，斥其做法極其危險及不負責任，認為被告一時魯莽，導致本案的意外發生，其刑責屬中至高。他事後捐10萬做慈善只屬良心受責，以減輕心理壓力，未能給予減刑，判囚22個月，及停牌5年。



被告歐陽劭匡（案發時31歲）早前承認一項危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，他於2024年11月7日，在元朗安樂路近燈柱FA7842在道路上危險駕駛，引致19歲女事主Pun Lisa死亡。

被告歐陽劭匡早前求情時曾透露，他在意外後亦處於極度恐懼狀態，並要接受心理治療。（羅敏妍攝）

19歲女事主Pun Lisa在元朗安樂路被Tesla私家車撞至拋上空中，倒地昏迷，送院搶救後死亡。（羅敏妍攝）

報告透露，被告歐陽劭匡當日駕車上班，因擔心遲到，駛經過路處時沒減速反加速一倍，結果撞到提早過路的女事主。（羅敏妍攝）

被告過往有7項交通案底包括5次超速

鍾官引述辯方求情指，本案最大的減刑因素是被告認罪。背景報告亦指出，被告現年32歲，專上教育程度，在非政府機構任職活動幹事，月入2.5萬，有7項交通案底，包括5次超速，被告現已知錯及有真誠悔意；另外兩份精神科報告則指出，他在案發後患上創傷後壓力症，服藥後病情有好轉。

擔心上班遲到而超速

鍾官判刑時指，被告駕駛至案發地附近的十字路口時已經超速，在距離案發地60米時，附近的交通燈轉為黃燈。而被告為了節省時間，未有減速，反而加速至超速近一倍並撞倒事主。被告解釋，案發時正前往尖沙咀上班，因為擔心遲到而超速。

官斥做法極危險須判阻嚇性刑罰

官斥，此做法極其危險及不負責任，因此量刑必須具阻嚇性，但不論法庭如何判罰，亦無法挽回事主的性命，以及彌補其家人因至親離世所帶來的痛苦委屈。

死者衝紅燈不減司機罪責

法官續指，法庭沒有忽略事主過馬路時有衝紅燈，但是合理的駕駛者在駛近過路處時，須顧及其他道路使用者的安全。被告一時魯莽導致本案，其刑責應屬中至高。

捐款屬良心受責不另給予減刑

此外，被告曾有5次超速紀錄，因此其交通紀錄並非惡劣，但也不算良好；他在案發後曾捐款幫助小學及大埔火災，官認為，捐款屬被告良心受責，為減輕心理壓力而作出，不另給予減刑，惟考慮到被告在案發後患上抑鬱等症狀，減刑兩個月，判囚22個月。

女事主被撞至凌空拋起不省人事

案情指，在案發當日早上8時許，被告駕駛Tesla私家車沿青山公路行駛，該路段限速為50公里。當日天氣晴朗，交通流量中等，被告駛經意外路段時，前方沒有車輛。在交通燈轉為黃燈時，被告加速行駛衝往過路處。同時，19歲女事主Pun Lisa在紅燈亮起時，橫過行人過路處。她行至路中間時遭被告私家車的左側撞至凌空拋起，其後不省人事 送院搶救後不治。解剖報告指出，事主身體多處受傷，盆骨有不穩定骨折。

專家指若以50公里時速行駛應能避免意外

被告警誡下承認撞倒事主。在交通意外重組後，專家認為被告「衝黃燈 。若他依據道路限速每小時50公里行駛，應可在發現女事主後，以0.9秒反應時間煞車，便可避免意外。

《道用使用者守則》有就黃燈作定義

本案的意外涉及「衝黃燈」的法律盲區。根據《道路使用者守則》，黃色燈號的法律含義代表「停車」，除非車輛在轉燈瞬間已極度接近停車線，突然煞車或會導致後車追撞等危險情況，方獲准謹慎前行。