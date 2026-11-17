名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(17日）在高等法院續審，次被告鄺球自辯時提及他與蔡吵架的事。



鄺球稱在2022年，他在家聽到蔡罵其妻李瑞香重男輕女，他認曾用粗口罵蔡，並有用手指篤其膊頭，但稱二人的爭執僅這次而已。他又稱他與蔡從沒有就物業的事爭執，並指蔡在內地投資物業，都是由他在內地處理，這樣的安排都是出於他們之間的信任。

鄺球又透露曾因心臟問題要「通波仔」，又透露曾「生蛇」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

警隊退休後獲分公屋單位

鄺亦提及，於2005年辭任警員的工作。而在退休前，他把當時居住的德福花園警隊宿舍交還，並獲分配將軍澳公屋單位。他其後再以公屋單位，申請居屋。他以270、280萬元購入尚文苑單位，並支付雙倍印花稅。

坦言住尚文苑不太方便

他指，該單位主要由長子鄺港傑居住，鄺球自己有時也居於該單位。他透露除了尚文苑單位，自己間中在加多利山單位居住，「有時同女朋友住，有時返大陸住」。至於其妻子李瑞香，則在加多利山單位和孫兒同住。鄺透露尚文苑單位有一廳一房，他留宿時會在沙發入睡，鄺港傑則居於房間。惟鄺港傑曾帶女友返家，鄺球庭上坦言：「唔方便囉大家都。」

指蔡大聲罵李瑞香重男輕女

鄺球的代表大律師亦問及，因蔡和鄺港智女兒X發燒引發的事件，鄺球稱，於2022年中某天晚飯後，在客廳和譚方駿、鄺港傑看電視。期間蔡和李瑞香在X的房間，為了讓X服藥問題口角。鄺指當時聽到蔡：「好大聲鬧我老婆話，重男輕女咁嘅說話。」

有用手指篤蔡膊頭

他入房後，看到蔡仍責罵李。為了維護妻子，鄺便反駁：「重男輕女都唔使咁大聲鬧。」兩人繼而互相怒罵，期間鄺球不斷講粗口，亦「行埋去用手篤佢（蔡）膊頭」。

只曾與蔡爭執一次

他被譚和鄺港傑拉出單位後，離開加多利山單位。他指「佢鬧我太太呀嘛」，當時感到憤怒，而該次亦是他和蔡唯一一次爭執。其代表大律師問，他和蔡曾否因物業問題爭執，鄺球指沒有。

蔡購海南物業亦找他幫忙

就張燕花供稱，鄺球曾代蔡持有海南的物業，鄺球指蔡早期有意投資海南的物業，要求以鄺球名義購入，鄺球答允。被問是否知道為何蔡找他幫手，鄺球說：「信任囉大家。」又指他常在內地，方便處理物業。數年後，蔡出售該物業。賣樓所得的300萬人民幣，亦先存入鄺球的內地戶口，鄺球再把款項轉至張燕花提供的內地戶口。

有糖尿病亦曾通波仔及生蛇

鄺又稱他有糖尿病，亦曾因心臟血管閉塞而要「通波仔」。此外，他也曾「生蛇」。

【蔡天鳳案・專頁】