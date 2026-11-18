【幻彩詠香江】香港旅遊事務署於2004年1月1日起宣傳香港的旅遊項目「幻彩詠香江」，歷時22年即將迎來告別，旅發局預告特別加設煙火表演，周三（18日）為最後一夜。旅遊預訂平台周二（17日）晚上顯示，有多個班次已售罄，當中又以永安號最受歡迎，攜程集團旗下的旅遊預訂平台Trip.com顯示，永安號在幻彩詠香江演出期間出發的班次售罄。至於洋紫荊維港遊也特別推出告別班次，包海上自助晚餐，附現場樂隊表演，據了解反應良好，又以蛇宴套餐最受歡迎。



「維多利亞港遊船之旅」標榜觀賞幻彩詠香江，旅客可選擇在尖沙咀或中環的公眾碼頭登上永安號。（Klook圖片）

永安號最高可容納150位乘客。（Klook圖片）

「幻彩詠香江」經歷22年終迎接最後一夜（18日），或有不少市民及旅客特地登船告別。旅遊預訂平台Klook出售多個維港觀光船行程，不少船次已售罄，其中「維多利亞港遊船之旅」標榜觀賞幻彩詠香江，旅客可選擇在尖沙咀或中環的公眾碼頭登上永安號，船上提供洋酒、餐酒、啤酒、汽水無限暢飲，船程約55分鐘，船隻最高可容納150位乘客。

旅遊預訂平台Klook顯示，周三（18日）晚上8時10分出發的「幻彩詠香江暢飲遊維港」半價優惠班次已售罄。（網頁截圖）

Klook永安號幻彩詠香江半價船票售罄

截至周二（17日）晚上7時，Klook網頁顯示周三（18日）晚上8時10分出發的「幻彩詠香江暢飲遊維港」半價優惠船票已售罄，另外晚上7時10分及8時10分出發的「璀璨夜色暢飲遊維港」船票，不論有否提供折扣優惠，全部均已售罄，餘下班次主要為下午或黃昏出發，而僅餘一個「幻彩詠香江暢飲遊維港」船票，成人票快閃7折售224元。

旅遊預訂平台Trip.com顯示，幻彩詠香江演出期間的永安號班次全部售罄。（網頁截圖）

Trip.com永安號幻彩詠香江期間出發班次全部售罄

另一個旅遊預訂平台Trip.com也有永安號船票提供， 限量6折起發售，網頁顯示周三（18日）下午至晚上共開設10個班次，當中有4個已經售罄，包括4時10分、4時20分、8時10分及8時20分，即幻彩詠香江演出期間的班次全部售罄，該時段成人門票原價168元，折扣優惠售117.6元。

洋紫荊維港遊特地推出「告別幻彩詠香江多媒體匯演」船次。（圖片來源：洋紫荊維港遊觀光船）

洋紫荊維港遊特地推出「告別幻彩詠香江多媒體匯演」船次。（網上圖片）

洋紫荊維港遊特別推告別班次 據悉蛇宴套餐最受歡迎

至於洋紫荊維港遊由上周四（12日）起，特地推出「告別幻彩詠香江多媒體匯演」船次，時間為晚上7時20分至晚上9時30分，包海上自助晚餐，附現場樂隊表演，每位乘客可獲幻彩詠香江紀念品乙份，成人及小童75折，分別售405元及277.5元。據了解，目前反應良好，蛇宴套餐最受歡迎。

幻彩詠香江是香港最受歡迎的景點之一，亦是全球最大型的燈光音樂匯演，為觀眾帶來嘆為觀止的視覺盛宴。表演期間，維多利亞港兩岸超過40棟摩天大廈都會亮起燈光，參與表演的主要地標包括中環廣場、香港會議展覽中心、美國銀行中心、滙豐總行大廈以及兩座國際金融中心。

原定用作代替「幻彩詠香江」的「山頂光影匯」，早前在一片反對聲中被迫擱置。有消息人士指出，旅發局籌劃活動需時，難以在半年內構思出新方案，加上年底需應付多場跨年活動，預計最快要到明年才能推出全新的替代項目。