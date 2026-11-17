【聖誕節／燈飾／尖東／尖沙咀／海港城】聖誕節將至，全港各區正陸續籌備聖誕活動，尖沙咀海港城及尖東百週年紀念花園今晚（17日）分別舉行亮燈儀式，整個尖沙咀海濱到處都是聖誕裝飾，包括海港城外的3層立體火車站聖誕佈置、尖東麼地道星際燈海、百週年紀念花園的提子聖誕樹（防騙吉祥物）。

有廣州旅客認為，香港的聖誕氣氛較內地濃厚，計劃平安夜期間再來港旅遊兩日感受氣氛，惟考慮到聖誕期間酒店房價較高，將會提早預訂房間。多圖看清尖沙咀及尖東聖誕燈飾打卡點。



尖沙咀海港城由今年年11月19日至明年1月3日期間，在海運大廈露天廣場設置聖誕裝置，主辦方周二（17日）舉行亮燈儀式。（董素琛攝）

尖沙咀海港城由今年年11月19日至明年1月3日期間，在海運大廈露天廣場設置聖誕裝置，主辦方周二（17日）舉行亮燈儀式。（董素琛攝）

海港城三層立體設計火車站大堂 頂部定時開出火車

聖誕節將至，尖沙咀海港城今晚（17日）舉行亮燈儀式及煙火表演 ，由今年11月19日起至明年1月3日期間，海運大廈露天廣場將擺放璀璨的聖誕裝置，包括長40米、3層立體設計的火車站大堂，裝置頂部設有定時開出的機動火車，配合聖誕樹及聖誕老人等，呈現昔日海運大廈的濃厚節日氣氛。

尖東麼地道天橋設置旋轉木馬裝飾及星際燈海。（董素琛攝）

尖東百週年紀念花園設8米高「提子」星際漫遊聖誕樹。（董素琛攝）

尖東麼地道星際燈海 百週年紀念花園放「提子」聖誕樹

另一邊廂，尖東百週年紀念花園同晚也舉行「閃爍尖東耀香江」亮燈儀式，設有8米高提子（防騙吉祥物）星際漫遊聖誕樹、麼地道天橋則有旋轉木馬裝飾及星際燈海、海濱長廊一帶建築物同步亮起聖誕燈飾。

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尖沙咀海港城由今年年11月19日至明年1月3日期間，在海運大廈露天廣場設置聖誕裝置，主辦方周二（17日）舉行亮燈儀式。（董素琛攝）

廣州旅客聖誕再訪香港︰酒店房價較高將提早預訂

廣州旅客朱小姐已連續4年至5年來港感受聖誕氣氛，打算12月23日來港旅遊兩天，感受平安夜的氣氛。她表示香港的聖誕氣氛較內地濃厚，海港城的聖誕樹相較去年更巨大及壯觀，計劃屆時到半島酒店門外觀賞聖誕裝飾，惟考慮到聖誕期間酒店房價較高，將會提早預訂房間。

尖東帝國中心燈飾。（東尖沙咀地產發展商聯會提供）

尖東麼地道燈飾。（東尖沙咀地產發展商聯會提供）

港人稱聖誕節優先考慮到西九文化區慶祝

港人韓小姐表示，距離聖誕節尚餘一個半月，聖誕氣氛未算濃厚，建議海港城可設置更巨大的聖誕樹。她又指，聖誕節將優先考慮到西九文化區慶祝，因該地空間更大及更休閒，聖誕樹更巨型。