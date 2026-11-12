THE GUNDAM BASE 高達香港紀念啟德雙子匯旗艦店迎來開幕一周年，於雙子匯2期「三道」舉辦「THE GUNDAM BASE HONG KONG x The Twins 1st Anniversary」展覽及Pop Up Store，除了必影的3.6米高PGU ν高達，更有6米模型聖誕樹，暗藏《0080》彩蛋，12月25日一齊紀念巴尼兄弟！



全場焦點落在高達模型45周年作——3.6米高 PG UNLEASHED 1/60 ν高達（RX-93 ν Gundam）立像，這部由阿寶（阿姆羅）參與設計的機體，背部翼狀浮游砲展開達5米高，裝甲凹槽與手指關節極致還原機體構造。

3.6米高PGU ν高達現身啟德Gundam Base！

旁邊更設6米高模型盒聖誕樹，內藏《0080》雪人彩蛋，並有3米高聖誕帽哈囉坐鎮。大家一定要在12月25日「巴尼陣亡紀念日」去打卡，一齊追悼我們的好兄弟。

6米高模型盒聖誕樹內藏《0080》雪人彩蛋，大家一定要在12月25日「巴尼陣亡紀念日」去打卡，一齊追悼我們的好兄弟。

轉角即見宿命對決。1.5米 RX-78-2 高達與宿敵馬沙（夏亞）專用渣古矗立微縮背景版的雙子匯前對峙。

轉角即見宿命對決。1.5米 RX-78-2 高達與宿敵馬沙（夏亞）專用渣古矗立微縮背景版的雙子匯前對峙。

搶購攻略：期間限定店有哪些必買模型？

地下中庭期間限定店分階段發售逾400款模型。香港先行發售的「HG 1/144 精神感應高達［SPECIAL COATING］」（港名：重高達）憑特殊金屬塗層成為頭號目標。

地下中庭期間限定店分階段發售逾400款模型。

香港先行發售的「HG 1/144 精神感應高達［SPECIAL COATING］」（港名：重高達）憑特殊金屬塗層成為頭號目標

桌遊迷則可試玩最新「GUNDAM ASSEMBLE」戰棋。消費滿HK$200送限量Mini-Haro，滿HK$500獲贈1周年紀念襟章。11月20日起，神高達主題巴士更將穿梭九龍與銅鑼灣街頭。

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11月20日起，神高達主題巴士更將穿梭九龍與銅鑼灣街頭。

THE GUNDAM BASE HONG KONG x The Twins 1st Anniversary 展覽及期間限定店

展期：2026年11月21日至2027年1月10日

時間：上午10時至晚上10時

地點：九龍啟德沐翠街12號 The Twins 雙子匯2期三道（SNDO）地下中庭

入場費：免費入場

